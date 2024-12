Tessera del Tifoso Inter ‘Siamo Noi’: come attivarla, costi e vantaggi

La Tessera del Tifoso Inter “Siamo Noi” card è stata introdotta per offrire ai supporter nerazzurri tanti vantaggi esclusivi

L’obiettivo fondamentale è quello di rafforzare il legame del vero tifoso con il club. Ma la tessera, oltre ad attestare l’affezione del supporter nei confronti dei colori nerazzurri, permette anche di ottenere varie promozioni e vantaggi esclusivi. Chi si accaparra la Siamo Noi card potrà dunque contare su dei benefici concreti e, soprattutto, potrà vivere la propria esperienza di tifo attraverso una modalità “premium”.

Per richiedere la tessera del tifoso dell’Inter, bisogna seguire alcuni passaggi fondamentali. Bisogna visitare il sito ufficiale del club, accedendo con il proprio account, o creandone uno nuovo. Nel menù principale bisogna poi arrivare alla sezione “Tessera del Tifoso” o “Membership”. Da qui semplicemente cliccare su “Richiedi la tua tessera del tifoso”.

A questo punto arriva il momento di compilare il modulo di richiesta con i propri dati personali. Infine bisogna confermare e pagare. Il pagamento prevede una quota annuale o semestrale. I costi? La tessera annuale della “Siamo Noi” dell’Inter costa 15,00 euro. E ha una validità di 6 anni. La tessera semestrale costa la metà. Quindi si paga 7,50 euro.

I vantaggi della Tessera del Tifoso “Siamo Noi” dell’Inter

Il principale vantaggio offerto da “Siamo Noi” è la priorità di acquisto. Grazie alla card il tifoso può ottenere diritto di acquisto anticipato dei biglietti per le partite casalinghe e in trasferta. Poi sono previsti sconti esclusivi dedicati su abbonamenti, biglietti e merchandising.

Fra i vantaggi c’è pure quello dell’accesso al settore ospiti. Il possessore della card avrà accesso garantito al settore ospiti durante le partite in trasferta. Inoltre, con la tessera si ottiene la possibilità di trasferire titoli digitali caricati sul nuovo supporto.

Attenzione: la tessera va attivata. Lo si può fare presso gli uffici dell’Inter allo Stadio San Siro, dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 12:45 e dalle 14:00 alle 17:45. Oppure nei punti vendita vivaticket. Per conoscerli si può consultare l’elenco dei punti vendita speciali su inter.it.

L’ultimo riferimento utile è quello dell’Inter Store di Milano, che si trova in Galleria Passarella 2 (fermata metro di San Babila) Lo store è aperto da giovedì a sabato dalle 10:00 alle 19:00.

La Tessera del Tifoso Inter non è una novità. “Siamo Noi” è stata introdotta nel novembre del 2021. A presentarla fu l’allora presidente Zhang, spiegando come la tessera potesse rafforzare e rinsaldare lo speciale legame tra il club nerazzurro e i suoi appassionati tifosi. I supporter dell’Inter sono unici… E gli ultimi anni hanno visto una costante affluenza degli appassionati all’stadio Giuseppe Meazza per le partite dell’Inter. Dopo il Covid, i supporter nerazzurri hanno riempito lo stadio in ogni gara.

La media del 2022\23 è stata di 72.600 tifosi circa a gara, con più di 1.370.000 biglietti venduti. Nella stagione scorsa la media è salita a 72.828 con 1.3.84.000 spettatori totali circa. Dieci anni fa, nella stagione 2014/15, i numeri erano assai diversi. Gli spettatori medi erano 37.000 circa. Quelli totali superarono a stento i 708.000.