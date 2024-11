Inter e Milan su Chiesa, la mossa che decide il derby per riportalo in Italia

Federico Chiesa nuovamente in Serie A, occhio a Inter e Milan: ecco il fattore che può decidere l’ennesimo derby di mercato

La scorsa estate Federico Chiesa è stato certamente uno dei nomi più chiacchierati in sede di calciomercato. Il mancato rinnovo con la Juventus, poi l’addio e il biglietto di sola andata: direzione Liverpool. 12 milioni di euro più 3 di bonus: sembrava un affare clamoroso, il campo però ha dimostrato come al momento l’operazione sia stato un vero e proprio fallimento.

Chiesa fatica ad inserirsi negli schemi di Arne Slot: ed il motivo è presto detto. I continui fastidi che stanno colpendo l’ex bianconero gli impediscono di giocare con continuità: lo stesso manager dei ‘Reds’ non ha saputo sbilanciarsi sull’impiego a pieno regime dell’attaccante italiano.

Nulla da fare, coi numeri che parlano laconicamente chiaro. 3 presenze, 78′ in campo ed 1 assist vincente. Poi l’oblìo più totale. Chiesa la scorsa estate è stato vicino alla maglia nerazzurra: l’Inter, ora come ora, potrebbe cogliere la grande occasione per provare a portare il classe ’97 a Milano. Già nel mese di gennaio.

Un’occasione da valutare bene, visto che Chiesa guadagna ben 7 milioni netti a stagione con i ‘Reds’. Ecco perché se si aprisse la possibilità di un prestito, l’opzione nerazzurra potrebbe decollare.

Chiesa torna in Serie A: “Contatti avviati”

Anche il Milan, nelle ultime settimane, sembrano essersi concentrati sulla possibilità di tesserare Chiesa per rimpolpare un attacco che – lato panchina – non ha convinto pienamente. In questo senso, Alfio Musmara di ‘Telelombardia’ ha lanciato una vera e propria bomba di mercato.

Secondo quanto viene riportato, infatti, pare proprio che Chiesa possa essere più vicino del previsto a vestire la maglia dell’Inter. Con la dirigenza milanista che, ben presto, rischierebbe di dover guardare altrove. Musmara è certo: “Si registrano nuovi contatti tra l’Inter e Federico Chiesa che a Liverpool non trova spazio. I dialoghi proseguono ma va trovato un punto d’incontro sulla questione ingaggio”.

I 7 milioni di euro a stagione che Chiesa percepisce a Liverpool, come anticipato, potrebbero essere un problema.

A maggior ragione se il 27enne genovese non dovesse dare ampi margini dal punto di vista atletico, un esborso di tale entità potrebbe risultare inappropriato. Ad ogni modo, nonostante i contatti già avviati, Milan ma anche Napoli e Roma rimangono interessate alla finestra. E così quello di Federico Chiesa torna ad essere uno dei nomi più chiacchierati del mercato. A nemmeno sei mesi dal suo addio alla Juventus, il figlio d’arte potrebbe fare ritorno in Serie A in una delle grandi rivali dei bianconeri. Uno smacco tutt’altro che trascurabile.