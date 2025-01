David-Inter, colpo di scena clamoroso: cambia tutto

Permanenza del centravanti canadese ancora in bilico in Ligue 1 mentre prende forma la trattativa con l’Arsenal, Inter defilata nelle ultime settimane per diverse motivazioni

Lautaro Martinez e Marcus Thuram sono per l’Inter due certezze offensive assolute, sia in questa stagione che per quelle che verranno. A meno di sorprese inaspettate, infatti, entrambi i pupilli di Simone Inzaghi resteranno parte del gruppo nerazzurro per comporre l’ossatura dei successi che verranno.

Mentre tutto cambierà o quasi per quel che riguarda le rispettive alternative. Mehdi Taremi si è rivelato finora prezioso in fase di turnover, mentre è ancora una volta da dimenticare l’apporto di Marko Arnautovic e Joaquin Correa. Al posto dei due attaccanti in uscita la dirigenza nerazzurra ha preso in esame diversi profili potenzialmente utili alla causa dell’Inter, compreso anche il giovane e promettente canadese Jonathan David.

Quel che maggiormente ha stuzzicato Giuseppe Marotta e Piero Ausilio finora, oltre all’età anagrafica del centravanti del Lille, è proprio il fatto che dal prossimo giugno 2025 dovrebbe separarsi ufficialmente dal club francese per onorare la scadenza del proprio contratto.

Restando senza squadra, sarebbe dunque un affare a costo zero di prim’ordine come difficilmente se ne troverebbero in giro in quel frangente. Ciononostante, la costante presenza di altri top club e gli elevatissimi costi di gestione dell’operazione hanno fatto storcere il naso della dirigenza nerazzurra sin dai primi momenti di valutazione. Al punto da maturare ulteriori considerazioni.

David fra addio e rinnovo, situazione incerta: Arsenal più quotato dell’Inter

David chiede non soltanto chiede 6 milioni di euro netti d’ingaggio a stagione, ma è condizionato anche dalle commissioni dell’entourage pari a una decina di milioni da sborsare alla firma. A conti fatti, dunque, l’affare non sarebbe proprio a zero come ci si aspetterebbe.

Oltretutto, il calciatore canadese è reduce da una posizione di primaria importanza al Lille e pretenderebbe di giocare da titolare anche nel club di destinazione, andando a minacciare sia Lautaro che Thuram in squadra.

Al di là di quel che ha potuto constatare l’Inter finora, altri fattori subentrerebbero fra le cause del momentaneo allontanamento nerazzurro dalla pista David. Una fra tutte la possibilità che il calciatore scenda nuovamente a patti con il Lille per il fantomatico rinnovo di contratto.

“Nessuna porta è chiusa, situazione al 50 e 50“, aveva raccontato pubblicamente. Se tale rinnovo non dovesse arrivare, fra le destinazioni principali spunta pur sempre la Premier League. Con l’Arsenal piuttosto vicino al suo agente, stando a quanto rilevato da ‘calciomercato.it‘ nelle ultime ore.