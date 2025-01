Inter, difesa e non solo: i numeri da urlo del 2024

Il percorso dell’Inter in questa stagione non preclude nessun obiettivo: alcuni numeri del 2024 stanno stupendo l’Europa

La difesa dell’Inter si sta dimostrando un vero e proprio fortino in questa fase della stagione. In Champions League, il primo gol subito è arrivato nei minuti finali contro il Bayer Leverkusen, dopo tanti clean sheet per Yann Sommer. Davanti all’estremo difensore, i dieci calciatori di movimento stanno facendo un grande lavoro, che spesso permette al portiere di avere vita molto più semplice.

Anche in campionato, ci sono parecchi miglioramenti rispetto alla prima fase della stagione. Negli ultimi tre match che hanno chiuso il 2024, il portiere svizzero non ha subito neanche una rete contro Lazio, Como e Cagliari, e anche in Coppa Italia contro l’Udinese i friulani non sono riusciti ad andare a segno.

Anche nella scorsa stagione, la fase difensiva è stata per un lungo periodo il fattore determinante per arrivare a conquistare la seconda stella, ma nel gioco totale di Inzaghi i difensori si stanno rivelando sempre più fondamentali per creare occasioni da rete e addirittura per arrivare al gol o all’assist. I numeri parlano da soli e siglano un nuovo record per l’Inter.

La difesa dell’Inter fa faville in attacco: numeri straordinari

All’interno dell’architettura di gioco di Inzaghi, i braccetti arrivano fino a fondo campo, quasi come fossero dei terzini di spinta, e ciò vale ancora di più per gli esterni, che sono sempre più spesso in area di rigore come dei finti attaccanti capaci di andare costantemente al tiro o in rete.

La coppia formata da Dimarco e Dumfries è una delle più prolifiche in Europa, ma in generale i dati totali della retroguardia sono fantastici. Quello di Bastoni contro il Cagliari è stato il 12esimo gol in questa stagione realizzato da difensori, nessuno dei massimi campionati europei ha fatto meglio dell’Inter.

Inzaghi spera di recuperare al più presto Acerbi e Pavard, in modo da avere più soluzioni possibili e alternare tutti, ma anche grazie al ritorno di Carlos Augusto e alla netta crescita di Dumfries e Bastoni in fase offensiva, ora l’Inter sta diventando sempre più letale con tutti i suoi uomini di movimento. È l’ennesimo segnale che le cose stanno girando per il verso giusto, anche se in Arabia Saudita per la Supercoppa italiana ci sarà un altro importante banco di prova.