Mourinho se lo porta al Fenerbahce: 15 milioni all’Inter

Il tecnico portoghese potrebbe provare a prendere un giocatore della squadra di Inzaghi. Ecco tutti i dettagli

Mourinho guarda in Serie A per rinforzare la propria rosa. L’obiettivo del tecnico portoghese è quello di trovare i profili giusti per andare a vincere in Turchia, per questo motivo potrebbe pescare dal nostro campionato. C’è un giocatore in particolare che piace molto al lusitano e non è da escludere che ci possa essere un tentativo con l’Inter per portarlo al Fenerbahce.

Stando alle informazioni che si hanno a disposizione, il giocatore piace da tempo a Mourinho e il tecnico portoghese è pronto a fare un tentativo per strapparlo all’Inter. Una operazione comunque non semplice da portare a termine per diversi motivi, ma comunque un sondaggio potrebbe essere fatto per capire eventualmente le possibilità di chiudere l’operazione.

Calciomercato Inter: Mourinho vuole un nerazzurro

Il campionato del Fenerbahce non sta andando sicuramente secondo le aspettative. Gli otto punti di distacco dal Galatasaray non sono facili da colmare e per questo motivo Mourinho è pronto durante il calciomercato invernale a rinforzare la propria rosa. Nel mirino del tecnico portoghese è finito un giocatore dell’Inter: potrebbe arrivare in sede una proposta di 15 milioni di euro.

Mercato Inter: Mourinho ci prova, i dettagli

Il giocatore piace da tempo a Mourinho e il tecnico portoghese spera di poterlo allenare in Turchia. Una ipotesi non semplice da avverare viste le difficoltà che ci sono a chiudere una operazione simile. Naturalmente un tentativo il Fenerbahce lo potrebbe fare nella speranza di trovare una apertura da parte di Marotta.

Le qualità di Zielinski ormai da tempo sono apprezzate da Mourinho. Il portoghese voleva il centrocampista alla Roma ed ora spinge per averlo al Fenerbahce. Una operazione non semplice considerato che l’ex Napoli è in salita nelle gerarchie di Inzaghi e i nerazzurri non hanno assolutamente intenzione di privarsi del proprio giocatore soprattutto a gennaio. Ma questo non è destinato a fermare i turchi, che potrebbero mettere sul piatto una proposta intorno ai 15 milioni di euro bonus inclusi.

Una cifra troppo bassa per convincere l’Inter a privarsi di Zielinski in questo calciomercato. L’eventuale tentativo del Fenerbahce e di Mourinho è destinato quindi ad essere rispedito al mittente.

Inter: Zielinski sta scalando le gerarchie

Il secco no dell’Inter al Fenerbahce a Zielinski è dovuto anche al fatto che il polacco sta scalando le gerarchie e diventando sempre più indispensabile anche entrando dalla panchina. Dopo un inizio difficile, l’ex Napoli sta dimostrando di essersi inserito nel gioco di Inzaghi e presto potrebbe anche trovare spazio dall’inizio.