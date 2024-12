Qualità altissima: svelato il nome del grande acquisto di gennaio

In casa nerazzurra si è proiettati già verso gennaio e c’è un nome che potrebbe consentire alla squadra di Inzaghi di fare un salto di qualità

Il calciomercato invernale è alle porte e in viale della Liberazione stanno effettuando tutte le valutazioni del caso. Nelle scorse settimane è stato lo stesso Marotta a confermare che la dirigenza nerazzurra è al lavoro per individuare i profili giusti da dare al proprio tecnico.

Lo sguardo è principalmente rivolto alla prossima stagione quando ci saranno diverse novità. Ma si ragiona anche sulla possibilità, in caso di occasioni o di situazioni particolari, sulla possibilità di portare sin da subito dei rinforzi a Simone Inzaghi.

Ma la sessione invernale è sicuramente molto particolare e insidioso. Per questo motivo non è da escludere che si possa fare una sorta di calciomercato interno. Una scelta che consentirebbe ai nerazzurri di rinforzarsi senza spendere molto. Le riflessioni in sede sono in corso e presto saranno sciolti tutti i dubbi.

Inter: colpo Scudetto, Inzaghi ringrazia

I ragionamenti a viale della Liberazione su come comportarsi a gennaio sono ormai in corso da diverso tempo. Marotta e Inzaghi hanno molta fiducia in questa rosa anche se alcuni giocatori hanno magari reso meno di quanto ci si poteva aspettare. Per questo motivo si stanno facendo tutti gli approfondimenti del caso. La volontà è quella di continuare a dare al tecnico una squadra di livello importante e in grado di poter lottare per gli obiettivi prefissati.

Calciomercato Inter: il primo rinforzo di gennaio

La priorità in questo momento in casa Inter è fare il cosiddetto calciomercato interno, ovvero recuperare i calciatori che hanno reso di meno nella prima parte di stagione. La volontà è quella di alzare ancora di più il livello e da qui la necessità di portare tutti ad avere prestazioni importanti.

Tra i giocatori destinati sicuramente a crescere nel girone di ritorno c’è sicuramente Zielinski. L’ex Napoli ha iniziato con qualche difficoltà la sua nuova avventura, ma ora sembra ufficialmente essersi inserito negli schemi del suo tecnico e la prestazione contro l’Udinese lo conferma. Il polacco è pronto quindi a dare una mano importante ai nerazzurri nella seconda parte del campionato.

Un’arma in più per Simone Inzaghi. Sappiamo molto bene il suo feeling con il gol e a questo punto l’Inter si prepara a poter puntare su un calciatore diverso rispetto a quello che abbiamo visto nella prima parte di campionato.

L’Inter e il ‘vero’ Zielinski

La prestazione contro l’Udinese per Zielinski può essere vista come una sorta di punto di partenza in vista della seconda parte di stagione. L’obiettivo è sicuramente quello di alzare il livello e per farlo c’è bisogno anche dell’apporto e della qualità del polacco, arrivato a zero in estate con l’obiettivo di rendere il centrocampo ancora più forte della scorsa stagione.