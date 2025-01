Delirio Inter, sorpassato il Milan: colpo a centrocampo

Marotta prepara una clamorosa beffa al Diavolo: così i nerazzurri si prendono il centrocampista, affare da urlo per l’estate

La semifinale di Supercoppa con l’Atalanta, poi Venezia, Bologna ed Empoli. Il percorso dell’Inter per il mese di gennaio è già chiaro e Simone Inzaghi si aspetta grandi cose dal 2025 nerazzurro. In campo così come lontano dal rettangolo verde.

Il calciomercato dovrà regalare soddisfazioni al tecnico piacentino che, dopo essere stato accostato ad un potenziale addio estivo, è ora ancor di più al centro del progetto. E dalle sue indicazioni passeranno le scelte che Marotta e Ausilio dovranno compiere da qui ai prossimi mesi. In tal senso le strade dei campioni d’Italia in carica finiranno, a distanza, per incrociarsi ancora una volta con quelle del Milan.

Il mercato nerazzurro può infiammarsi con un’operazione che, durante l’estate 2025, manderebbe su tutte le furie i tifosi del Milan. Perché un conclamato obiettivo rossonero rischia di avvicinarsi a grandi passi all’Inter.

Milan ko, lo prende l’Inter: colpo in Serie A

Non è un mistero che, per motivi differenti, Inter e Milan siano concentrate sul potenziare il centrocampo in vista del prossimo anno. E così il nome di Samuele Ricci è già diventato caldissimo per le due milanesi in ottica 2025.

Il talento di proprietà del Torino è un centrocampista di grande qualità e quantità in mezzo al campo e, in tal senso, la società di Via Aldo Rossi già da diverso tempo lo ritiene la pedina giusta per costruire una mediana ancor più competitiva in prospettiva futura. Ricci, per il quale il Milan è da tempo in pole position, potrebbe però finire per vestirsi di nerazzurro. Beppe Marotta ha le idee chiare e starebbe orchestrando un clamoroso sorpasso ai cugini.

In scadenza il 30 giugno 2026 con il club di Urbano Cairo, il 23enne di Pontedera è già considerato uno dei centrocampisti importanti dell’Italia di Spalletti. Arrivato per 9,5 milioni di euro tra prestito e riscatto, dall’Empoli, vista l’avvicinarsi della fine del suo contratto potrebbe essere un grosso affare anche dal punto di vista economico.

Ricci all’Inter: così si può fare

Anche e soprattutto dal punto di vista economico il colpo Ricci sarebbe un affare da non perdere. In primis per l’età – quindi la possibilità di perderci poco o nulla in futuro – ma anche lato ingaggio e cartellino.

Al momento Ricci guadagna appena 1 milione di euro netto a stagione e non sembrerebbero esservi grosse possibilità che il centrocampista possa rinnovare con il club piemontese. D’altro canto all’Inter si ritroverebbe a percepire un ingaggio verosimilmente quasi triplicato: resta, però, il nodo cartellino. Urbano Cairo, si sa, è un osso duro quando si tratta di cedere i suoi gioielli.

E così, nonostante il contratto che scadrà il 30 giugno 2026, il patron proverebbe a ricavare 25-30 milioni di euro. Assai probabile che si scenda, tuttavia, sui 20 milioni: una cifra ‘bassa’ per il valore del calciatore e la sua giovane età.