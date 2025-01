‘Abbiamo il nuovo Donnarumma’: l’erede di Sommer è già dell’Inter

L’Inter non cercherà di acquistare Donnarumma, né a giugno 2025 con sconto né nel 2026 a zero: già scelto il sostituto di Sommer

Gigio Donnarumma è un grande portiere ma non è un profilo sostenibile e verosimile per il club nerazzurro. Lo staff tecnico ha le idee chiare sul futuro: per il dopo Sommer c’è un nome su cui tutti puntano forte, a partire da Gianluca Spinelli, il preparatore dei portieri dell’Inter, uno che, tra le altre cose conosce benissimo anche Donnarumma.

Gira infatti voce che Spinelli sia un grande estimatore di Filip Stankovic, il giovane portiere che l’Inter ha girato in prestito al Venezia. In Laguna il serbo si sta mettendo in mostra. Dopo essersi guadagnato la maglia da titolare ha stupito nelle partite contro l’Inter, il Cagliari e poi il Napoli. Contro i sardi ha vinto il premio di MOTM. Lapadula, attaccante del Cagliari, si ricorderà a lungo del doppio intervento del giovane Filip, che lo ha di fatto murato prima in uscita e poi con un intervento di collo!

In quella gara, Stankovic si è messo in mostra con 6 parate (di cui 4 da dentro l’area) e 1.51 goal evitati. Non male per uno che Di Francesco vedeva come una riserva. Contro il Napoli ha fatto anche meglio, parando un rigore a Lukaku e mettendo a segno 6 parate (i goal evitati sono stati 1.23).

Stankovic è di proprietà dei nerazzurri, ma può essere riscattato dal Venezia per 2 milioni. E per l’Inter, perderlo potrebbe essere assai grave. Il ragazzo si è dimostrato reattivo nel respingere i tiri ravvicinati, agile sui palloni radenti, sicuro nelle uscite e veloce nel coprire lo spazio da un palo all’altro.

Stankovic per il dopo Sommer: piace più di Donnarumma

La scelta tecnica di Di Francesco di promuoverlo a primo portiere sta dando i suoi frutti. Il figlio d’arte ha spodestato Joronen e si sta comportando benissimo, in ogni gara. Continuando così potrebbe diventare un protagonista assoluto della Serie A. Per questo tanti tifosi dell’Inter si chiedono oggi che senso abbia avuto spendere 15 milioni per Martinez come secondo.

Filip Stankovic potrebbe essere riscatta qualora il Venezia raggiungesse la salvezza. Ma l’Inter manterrebbe un controllo relativo sul suo cartellino, avendo una percentuale su rivendita. Inoltre ci sono ottimi rapporti tra i due club. Per questo sembra chiaro che, volendo, l’Inter non dovrebbe avere problemi a riprenderlo.

A quel punto, però, il ragazzo arriverebbe in un’Inter dove c’è già Sommer (che non sembra intenzionato a ritirarsi) e c’è anche Martinez, a cui è stato promesso più spazio dopo una prima stagione passata a “imparare il mestiere“.

C’è un piano per riprendere Stankovic?

Anni fa, come abbiamo scritto su Interlive, Inter aveva grande considerazione di Stankovic. Erano i tempi in cui Donnarumma era considerato il portiere migliore al mondo. E noi affermavamo che anche l’Inter poteva avere un gioiellino da crescere sul modello di Gigio al Milan: il figlio di Stankovic che giocava in Primavera.

Molto probabilmente l’Inter spera o ipotizza che il Venezia non possa salvarsi e che il riscatto di Stankovic sia impossibile per i lagunari. Forse aveva pensato qualcosa di simile quando ha approvato la cessione di Sebastiano Esposito all’Empoli… e ha sbagliato i calcoli.

Se esiste un piano per Filip Stankovic, non è molto chiaro. Il ragazzo sta dimostrando di avere tutto per poter diventare il titolare dell’Inter (magari con un altro annetto di Sommer a fare da chioccia). Per questo non si capisce perché è stato preso Martinez. Anche alla luce dei tanti soldi investiti su di lui. Il giovane Filip, intanto, continua a crescere: ora deve sono diventare più forte con il gioco palla a terra e nel comando della difesa.