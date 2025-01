Grande sacrificio dell’Inter per Nico Paz: 25 milioni e contropartita folle

Nico Paz potrebbe finire all’Inter solo a costo di un grande sacrificio, economico e sportivo. Ecco il piano di Marotta

L’acquisto di Nico Paz da parte dell’Inter potrebbe essere una mossa interessante ma anche più complicata del previsto. Javier Zanetti sembra essersi già esposto mentre da parte di Marotta e della proprietà c’è ancora incertezza. Prima di muoversi, i nerazzurri hanno bisogno di studiare bene la situazione. Lo scoglio non è rappresentato dal Como.

Il Real Madrid, che ha un’opzione di riacquisto fissata a 9 milioni di euro per giugno 2025, potrebbe infatti aver già deciso di non perdere il controllo sull’argentino. Di conseguenza, l’Inter e le altre squadre interessate potrebbero essere costrette a un sacrificio più grande del previsto per arrivare a Nico Paz. Si parla della possibilità di dover offrire tra i 20 e i 25 milioni di euro per assicurarsi il giovane talento argentino.

Un investimento importante, specie per un giocatore che tatticamente non sembra immediatamente inquadrabile nel 3-5-2 inzaghiano. L’enorme potenziale di Paz lascia comunque ben sperare, e pare anche che Simone Inzaghi possa essere favorevole all’acquisto. Magari il mister nerazzurro ha già in mente qualcosa. Tipo trasformarlo in una mezzala.

L’unica cosa certa, per ora, è che l’Inter continuerà a tener d’occhio l’argentino e che il Real sta probabilmente pensando di esercitare la clausola di riacquisto. Anche se Paz dovresse finire in Spagna, dunque, l’Inter potrebbe avere a disposizione la carta giusta per trattare con le Merengues.

Nico Paz, il Real obbliga l’Inter al sacrificio

Il Real, tempo fa, aveva messo gli occhi su Berenbruch. E i nerazzurri potrebbero inserire il giovane canterano nell’affare. Di contro, anche se il Real dovesse lasciare il giovane al Como, non è detto che l’Inter abbia davanti a sé la strada spianata.

Real Madrid ha inserito più clausole buy-back per Nico Paz. Nel 2025 può riprenderlo a 9 milioni, nel 2026 a 10 e nel 2027 a 11. Inoltre, i Blancos godono del 50% del prezzo speso per il cartellino in caso di cessione da parte del Como.

Intanto, però, dalla Spagna si dicono certi che Marotta possa essere disposto a offrire tra i 20 e i 25 milioni per Paz. Anche perché Zanetti sarebbe riuscito a entrare in contatto con l’entourage e la famiglia del ragazzo. E, in quest’ottica, non è neppure escluso che Real Madrid possa essere disposto a trattare con l’Inter per mantenere la recompra sul futuro di Paz.

Lo scrive DiarioSport, spiegando che Paz sta mettendo in difficoltà Ancelotti. Il Real Madrid lo aveva mandato via senza dimostrare grosse aspettative, ma il classe 2004 sembra esploso, e ora Ancelotti potrebbe aver deciso di riconsiderarlo, anche se è difficile che possa dargli spazio. O comunque di venderlo a caro prezzo… I tifosi dei Blancos, per esempio, già lo invocano come erede di Modric. Ed ecco perché, riuscire a toglierlo al Real sembra oggi molto più complicato rispetto a un mese fa.

Dal Como alla nazionale argentina

Carlo Ancelotti, ultimamente, ha detto che segue tutte le partite del Como per guardare Paz e di augurarsi che possa tornare a Madrid… Può essere un segno. Ma oltre alle intenzioni del Real e al prezzo, conta la volontà del giovane, che al momento non sembra particolarmente interessato a tornare in Spagna. Il ragazzo vuole giocare e mettersi in mostra. L’Inter sarebbe la piazza giusta? Nell’attuale centrocampo nerazzurro non troverebbe spazio.

Ma Inzaghi sa che presto o tardi dovrà sostituire Mkhitaryan. In rosa c’è già Zielinski, ma un giovane promettente come Paz potrebbe rivelarsi utile. Anche perché il ragazzo ha classe e fantasia, sa dribblare, fornire assist e giocare per la squadra.

Il Como è l’ambiente perfetto per la crescita del giocatore: Fabregas lo sta aiutando molto dal punto di vista tattico e mentale. Paz, oltre a voler essere una promessa, intende godere di un riconoscimento internazionale. E dopo che nell’ottobre 2024 è stato convocato da Lionel Scaloni per unirsi alla squadra argentina nelle qualificazioni sudamericane, anche a Madrid si sono accorti che il giovane è forte. Forse più forte del previsto.