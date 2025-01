Inter, nuovo assalto del PSG: vogliono l’uomo mercato nerazzurro

Uno dei grandi protagonisti delle recenti vittorie dell’Inter potrebbe rientrare tra gli obiettivi del Paris Saint Germain. Stavolta non si tratta di un calciatore

E’ stato un 2024 indimenticabile per l’Inter. L’anno appena trascorso resterà per sempre impresso nella storia del club e nei ricordi dei tifosi nerazzurri per la conquista dello Scudetto della seconda stella.

Un trionfo strameritato sul campo da una squadra allestita negli ultimi anni anche con grande oculatezza sul mercato tra investimenti mirati e acquisti a parametro zero che hanno reso l’Inter la compagine con l’organico indubbiamente più competitivo della Serie A. Il merito di tutto questo va ascritto a chi il mercato lo ha coordinato e continua a lavorare in prospettiva per accrescere il potenziale della squadra a disposizione di Inzaghi.

Oltre ovviamente a Marotta, insignito del ruolo di presidente con l’avvento di OakTree, un ruolo fondamentale nella crescita dell’Inter lo ha avuto il direttore sportivo Piero Ausilio, recentemente premiato come Best Sporting Director del 2024 ai Globe Soccer Awards a Dubai. Un riconoscimento davvero significativo per il dirigente nerazzurro che suggella ulteriormente un’annata memorabile per il club.

Il PSG sull’uomo mercato nerazzurro: può essere lui il sostituto

Il contributo decisivo di Piero Ausilio ai recenti successi dell’Inter non è passato di certo inosservato ai top club europei. Con l’attenzione focalizzata troppo spesso alle dinamiche di mercato che coinvolgono i calciatori, spesso si trascurano quelle che possono portare a importanti cambiamenti nelle dirigenze delle migliori squadre europee.

Tra queste c’è il PSG. Dopo l’addio Mbappé, i campioni di Francia potrebbero separarsi da un altro grande protagonista ovvero il d.s Luis Campos, il cui contratto è in scadenza a fine stagione.

Del possibile addio di Campos al PSG si è scritto già in passato proprio a ridosso della decisione di Mbappé di lasciare il club transalpino per il Real Madrid. Ora, con l’accordo in scadenza, l’ipotesi torna percorribile. Tra i possibili sostituti di Campos, il PSG potrebbe considerare proprio Piero Ausilio, un dirigente la cui grande esperienza sul mercato potrebbe davvero far comodo a un club che sta profondamente rinnovando il suo organico senza più gli acquisti milionari delle stagioni scorse.

Sarà tuttavia molto difficile per il PSG strappare Ausilio all’Inter. Subito dopo la conquista dello Scudetto, il direttore sportivo nerazzurro ha rinnovato il suo contratto con il club nerazzurro fino al 2027. Per OakTree, le competenze di Ausilio saranno determinando per l’Inter del futuro per la quale si punta a un ringiovanimento dell’organico con acquisti mirati sul mercato.