Torna all’Inter come vice Dumfries: affare in Serie A, Oaktree dice sì

Rinnovo di contratto col Cagliari più lontano per l’ex esterno nerazzurro. Inter e Milan tenteranno l’affondo per l’estate, lui ha confessato la sua preferenza

Buona parte degli sforzi profusi dalla dirigenza dell’Inter da qui alla fine della stagione saranno propedeutici per l’innesto di qualche volto nuovo, che possa limitare i danni strutturali del reparto difensivo e fornire a Simone Inzaghi qualche spunto in più in attacco.

Ciononostante, le due distinte situazioni non saranno le uniche a rientrare nei discorsi di mercato di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio. Perché per quanto possa sembrare una zona del campo già ben coperta, anche la corsia esterna destra merita le dovute attenzioni.

Dando infatti per buono e solido il comparto mancino, composto da Federico Dimarco e Carlos Augusto, dall’altra parte scorrazzano ancora Denzel Dumfries (decisivo ieri con l’Atalanta) e Matteo Darmian. Il primo, riesumato da Inzaghi nel corso degli ultimi mesi in qualità di titolare, resta sempre in bilico sul mercato. Dall’alto delle discrete pressioni estere, mai del tutto svanite.

Il secondo, invece, avanza con l’età ed è garante di prestazioni limitate soprattutto sotto il profilo atletico e della spinta offensiva. Senza nulla togliere a Tajon Buchanan, jolly canadese tuttofare lungo entrambi i fronti, l’Inter potrebbe necessitare di almeno un altro rinforzo ad hoc. Specie se le condizioni economiche dovessero combaciare coi piani di Oaktree.

Zappa alle spalle di Dumfries, costi ridotti ed interesse Milan

A tal proposito, l’Inter ha messo gli occhi sull’ex esterno destro nerazzurro Gabriele Zappa. Quest’ultimo sta percorrendo un cammino in ascesa tra le file del Cagliari, ove resiste come uno degli uomini migliori a disposizione di Davide Nicola finora.

Eppure, consapevole delle occhiate di livello, il calciatore si starebbe già guardando attorno con interesse. Sospinto soprattutto dal fatto che non perverrà il rinnovo di contratto coi sardi, almeno stando ai piani del momento, in scadenza il prossimo giugno.

Per i nerazzurri si tratterebbe di un ritorno di qualità a costi estremamente contenuti, ma ci sarà da fare i conti con il Milan, altra grande potenziale pretendente. Anche i rossoneri sono infatti a caccia di un terzino destro di prospettiva e lui non potrebbe far altro che accettare l’eventuale proposta, perché dichiaratamente tifoso dell’altro club meneghino nonostante il passato tra le file delle giovanili del club di Viale della Liberazione.