Asse Bologna-Milano caldissimo: quanti affari tra rossoblu e nerazzurri

Asse di mercato caldissimo tra Inter e Bologna. Ecco i calciatori che potrebbero essere coinvolti nelle trattative tra i due club

E’ cominciata la sessione invernale di calciomercato che si concluderà il prossimo 2 febbraio. L’Inter non dovrebbe essere tra le protagoniste nel prossimo mese di trattative, non avendo lacune di organico da colmare in vista della seconda parte di stagione che vedrà impegnati i nerazzurri in Serie A, Champions League e Coppa Italia.

L’unico affare potrebbe riguardare la cessione di Marko Arnautovic. A sei mesi dalla scadenza del contratto, non è da escludere un addio immediato dell’attaccante austriaco, cercato dal Torino per sostituire Duvan Zapata, indisponibile fino a fine stagione per l’infortunio al ginocchio subito proprio nel match di campionato contro l’Inter. Esclusa la cessione di Frattesi alla Roma, l’Inter ha ricevuto un’altra proposta per uno dei calciatori al momento in prestito in Serie B.

Inter-Bologna, i calciatori in ballo sul mercato

Si tratta del centrocampista nigeriano Ebenezer Akinsanmiro, girato in prestito alla Sampdoria la scorsa estate. Il giocatore, ancora di proprietà dell’Inter, si sta mettendo in mostra in una stagione alquanto difficile per i blucerchiati. Le sue prestazioni hanno attirato l’interesse del Bologna che avrebbe chiesto il cartellino di Akinsanmiro all’Inter già per gennaio. Al momento, non ci sarebbe stata apertura con la Samp intenzionata a tenere fortemente uno dei suoi migliori calciatori in un momento delicatissimo della stagione nel quale la zona playout è decisamente più vicina di quella playoff.

Oltre ad Akinsanmiro, potrebbe esserci altre sviluppi di mercato sull’asse Inter-Bologna. Non è un mistero che i felsinei stiano seguendo con grande attenzione Francesco Pio Esposito, attaccante nerazzurro in prestito allo Spezia, autore di nove gol con i liguri, terzi in classifica in Serie B. E’ intenzione dell’Inter riportare Esposito in nerazzurro nel 2026 dopo un’altra stagione in prestito, stavolta in Serie A.

Il Bologna potrebbe essere la squadra giusta per l’attaccante campano che può essere utilizzato dall’Inter anche come potenziale pedina di scambio per due calciatori rossoblu già nel mirino dei nerazzurri ovvero l’attaccante Santiago Castro e il centrocampista Lewis Ferguson.

Il primo ha una valutazione di almeno 20 milioni di euro e rappresenta profilo ideale, per età e caratteristiche, per rinforzare il reparto offensivo con le cessioni di Correa e Arnautovic. Ferguson, invece, ha rinnovato recentemente il contratto con il Bologna fino al 2028, condizione che non esclude comunque una sua cessione in caso di una ricca offerta da parte di un top club, scenario tutt’altro che da escludere la prossima estate.