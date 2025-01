Inter, affare con l’Arsenal: Inzaghi lo reinventa, erede di Mkhitaryan

L’Inter potrebbe mettere la freccia per un colpo molto interessante dall’Arsenal: Inzaghi può reinventarlo come nuovo Mkhitaryan

La società nerazzurra è stata molto chiara su quello che accadrà a gennaio. Marotta e Ausilio, anche e soprattutto su indicazione di Oaktree, non hanno intenzione di mettere a segno colpi sul calciomercato, a meno che non ci siano occasioni imperdibili da cogliere. A giugno, però, il discorso da fare sarà parecchio diverso e si baserà soprattutto sull’identificazione e l’arrivo di giovani talenti da far crescere a Milano.

L’Inter ha intenzione di abbassare il monte ingaggi e l’età media della rosa, per cui nel 2026 Henrikh Mkhitaryan potrebbe salutare il capoluogo lombardo dove sta facendo la differenza, e dovrà essere sostituito al meglio. Sono tanti i nomi che si fanno per prendere il posto dell’armeno in futuro e uno dei profili nella lista dei campioni d’Italia arriva direttamente dalla Premier League.

Per capire di chi si tratta, dobbiamo guardare in casa Arsenal. Pur avendo una rosa molto bilanciata e competitiva, Arteta sta cercando di mettere in luce sempre più giovani capaci di fare la differenza. Uno di questi piace molto anche all’Inter, che potrebbe tentare l’affondo già la prossima estate.

Nwaneri è finito nel mirino dell’Inter: Inzaghi trova l’erede di Mkhitaryan

Ethan Nwaneri ha solo 17 anni, eppure sta già conquistando un ruolo importante nell’Arsenal e sta dimostrando di essere al livello dei più titolati compagni di squadra – d’altronde, stiamo parlando di uno dei club favoriti per la conquista della Champions League.

Il ragazzo nato a Londra, ma con origini nigeriane, ha dalla sua una grande capacità tecnica, il dribbling e una buona visione di gioco, che lo rendono un profilo moderno e duttile. Può essere schierato da trequartista, da esterno offensivo e anche da seconda punta, ma Simone Inzaghi potrebbe reinventarlo come mezzala di qualità – un po’ il percorso che aveva avuto Luis Alberto alla Lazio.

Finora ha giocato solo spezzoni in campionato e in Champions League, mentre in EFL Cup ha realizzato tre gol in tre partite. L’Inter ci sta pensando e non ha ancora programmato un affondo, ma sa già che la valutazione del ragazzo è in salita e si è già assestata a una cifra tra i 25 e i 30 milioni. Oaktree potrebbe dire sì all’investimento, ma bisogna considerare anche la volontà dell’Arsenal, che non vorrebbe perderlo.