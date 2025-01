Inter-Milan, quando si gioca la finale di Supercoppa: attenzione all’orario

Inter-Milan di nuovo in finale di Supercoppa Italiana. Ecco quando si gioca la sfida che assegna il primo trofeo della stagione

Sarà di nuovo Derby in finale di Supercoppa. A due anni dalla vittoria per 3-0 dei nerazzurri nell’edizione 2023 disputata in Arabia Saudita, Inter e Milan si giocheranno di nuovo il primo trofeo dell’annata.

Rispetto alla precedente finale sono cambiati il format della competizione e la location della finale. Dalla gara secca tra vincitori dello Scudetto e della Coppa Italia si è passati alla Final Four con semifinali e finale, tutte disputate all’Al Alwaal Park, stadio dell’Al Nassr, che ha sostituito il King Fahd Stadium, sede anche di un’edizione della Supercoppa di Spagna.

La prossima sarà la terza finale di Supercoppa italiana tra Inter e Milan. Curiosamente, tutte si sono giocate all’estero. Oltre al citato 3-0 dell’Inter di due anni fa, il primo Derby che ha assegnato il trofeo è datato 2011 con la vittoria, a Pechino, del Milan allenato da Allegri in rimonta per 2-1 sui nerazzurri di Gasperini.

Inter-Milan, quando si gioca la finale di Supercoppa Italiana

Inter e Milan si contenderanno la vittoria della Supercoppa Italiana 2025 nella finale in programma lunedì 6 Gennaio alle 20, ora italiana. I nerazzurri ci arrivano da detentori del titolo. Tre le vittorie consecutive dei campioni d’Italia in carica da quando Inzaghi è arrivato sulla panchina nerazzurra. Nel 2022, a San Siro, 2-1 alla Juve a San Siro con gol decisivo di Sanchez ai supplemente. Nel 2023, il 3-0 al Milan e, lo scorso anno, altro trionfo in extremis con il gol decisivo di Lautaro nell’1-0 contro il Napoli.

Il Milan non vince la Supercoppa dal 2016. In quell’edizione, i rossoneri di Montella si imposero a sorpresa contro la Juventus di Allegri ai calci di rigore. Decisivo il penalty parato da Donnarumma a Dybala. Da allora, il Milan ha disputato altre due finali di Supercoppa, entrambe perse con la Juve nel 2019 (a Geddah, 1-0 con gol decisivo di Ronaldo) e l’Inter due anni fa a Riyad.

Dopo essersi affrontati in Inter-Porto, ottavo di finale di Champions League 2023, Simone Inzaghi e Sergio Conceicao si ritrovano di nuovo contro nel loro primo Derby. I due allenatori sono stati compagni di squadra nella Lazio di Sven Goran Eriksson, campione d’Italia nel 2000. Inzaghi punta alla sesta vittoria nella competizione. Oltre ai tre trionfi con l’Inter, l’allenatore nerazzurro ne ha ottenuti, in precedenza, altri due con la Lazio nel 2017 e nel 2019, entrambi contro la Juventus.

La finale di Supercoppa tra Inter e Milan sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro, su Canale 5 con ampio pre e post partita. Ampia la copertura in streaming, sempre gratuita, sul sito di Sportmediaset o tramite l’app Mediaset Infinity. Per accedere a quest’ultima è necessaria la registrazione o l’autenticazione diretta tramite uno dei profili social se in possesso.