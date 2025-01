Dimarco tra rinnovo e offerte da capogiro, l’Inter si cautela con un ‘avversario’ dal prezzo ridicolo

Il terzino sinistro nerazzurro è finito nel mirino di mirino di tre top club pronti a fare spese folli. Marotta ha individuato il sostituto: ha giocato in Champions contro Inzaghi

Federico Dimarco è considerato il terzino sinistro più forte del mondo. Non soltanto dai tifosi dell’Inter. Per il portale specializzato ‘transfermarkt’, infatti, il 27enne milanese guida la speciale classifica dei calciatori più preziosi in quel ruolo davanti a Nuno Mendes del Psg, mentre il terzino gradino del podio se lo dividono Alejandro Balde del Barcellona e Theo Hernandez del Milan.

D’altronde i numeri parlano per lui: tre gol e tre assist in Serie A (più altri due in Champions League), cui va aggiunta la rete splendida contro la Francia e altri quattro assist nelle sei gare di Nations League con la maglia dell’Italia. E’ naturale quindi che il numero 32 nerazzurro sia finito sul taccuino di diversi top club in Europa. Dal canto suo il club di Viale della Liberazione si sta già muovendo per un ulteriore rinnovo di contratto che vorrebbe dire legare di fatto Dimarco a vita alla squadra per la quale fa il tifo sin da bambino.

A dicembre del 2023 siglò un accordo quadriennale da 4 milioni di euro netti a stagione: l’idea è quella di portare la scadenza almeno al 2029 se non al 2030, con un ritocco dello stipendio. A provare ad interagire con i piani dell’Inter ci sono tre società molto ricche: il Manchester City, il Manchester United e il Bayern Monaco.

Calciomercato Inter, idea Hadjam come vice/post Dimarco

I Citizens di Guardiola vogliono un terzino di ruolo per riportare Gvardiol al centro della difesa. I Red Devils di Amorim vogliono rivoluzionare la rosa in estate. E i bavaresi di Kompany dovranno fare i conti con l’addio a costo zero di Alphonso Davies. Per l’Inter Dimarco è quasi incedibile: non verranno prese in considerazione offerte inferiori agli 80 milioni di euro.

Intanto gli uomini mercato nerazzurri sono già al lavoro per cautelarsi dell’eventuale cessione o per trovare un nuovo vice. A tal proposito, secondo il portale algerino ‘L’Actu’, Marotta e Ausilio avrebbero messo gli occhi su Jaouen Hadjam: si tratta di un terzino sinistro algerino nato a Parigi e quindi munito di passaporto comunitario di 21 anni.

Sbarcato allo Young Boys dal Nantes a gennaio di un anno fa, le sue prestazioni nella squadra di Berna sono migliorate progressivamente, tanto da risultare tra i migliori in campo anche nello scontro diretto contro l’Inter in Champions. Il suo cartellino, ad oggi, è valutato appena 4 milioni di euro. Stando alla fonte sopra citata, però, i meneghini dovranno fare i conti con la concorrenza di due club turchi: il Besiktas ed il Trabzonspor.