Gelo Calhanoglu, i tifosi dell’Inter restano senza parole

Oltre all’infortunio subito nella finale di Supercoppa contro il Milan, c’è un’altra notizia su Calhanoglu che agita i tifosi nerazzurri

Una brutta sconfitta nella finale di Supercoppa con danni ulteriori per Inzaghi. Alla delusione cocente per la rimonta subita dal Milan in vantaggio di due gol, si è aggiunta la beffa di due infortuni che, verosimilmente, peseranno nelle prossime partite dei nerazzurri.

Al 35′ del primo tempo, Calhanoglu è stato costretto ad abbandonare il campo anzitempo la partita per un affaticamento muscolare all’adduttore, una diagnosi preliminare che andrà necessariamente approfondita con i successivi esami strumentali cui si sottoporrà il centrocampista al rientro in Italia. La sua presenza per il match di domenica prossima in campionato a Venezia è in dubbio così come quella di De Vrij. Quest’ultimo è stato sostituito all’84’ da Darmian per un problema al flessore, confermato da Inzaghi nelle dichiarazioni post partita.

Con Acerbi e Pavard ancora indisponibili e probabilmente senza l’olandese, a Venezia sarà emergenza in difesa per Inzaghi mentre, per la sostituzione di Calhanoglu, non è esclusa l’ipotesi di Zielinski titolare al posto di Asslani dopo la prestazione negativa di quest’ultimo nella finale di Riyad.

Nuovi rumors di mercato su Calhanoglu: c’è un top club sul turco

In attesa di conoscere con certezza la diagnosi dell’infortunio subito in Supercoppa, di Calhanoglu si torna a parlare anche in ottica mercato. A quanto pare, il regista turco è un profilo seguito con attenzione dal Real Madrid per rimpiazzare Modric la prossima stagione.

Verosimilmente, alla soglia dei quaranta anni, non ci sarà un altro rinnovo per l’ex Pallone d’Oro con il Real Madrid, obbligato a ingaggiare un nuovo centrocampista con caratteristiche simili. Calhanoglu è nella lista degli obiettivi. Del resto, l’interesse del Real nei suoi confronti non è mai svanito. I Blancos, infatti, lo hanno già cercato nell’estate del 2021, quella del suo approdo in nerazzurro dopo l’addio a parametro zero al Milan.

Il Real non è il primo top club che si interessa al regista turco, accostato la scorsa estate anche al Bayern Monaco. Un tentativo quello del club campione di Germania che non ha lasciato indifferente Calhanoglu prima della decisione di restare all’Inter, accolta con grande soddisfazione da Inzaghi.

Il numero 20 nerazzurro ha un contratto con i nerazzurri fino al 2027 e una sua cessione non è affatto nei piani del club. Tuttavia, un’offerta di almeno 35 milioni potrebbe indurre l’Inter almeno ad una valutazione della proposta. Qualora dovesse arrivare, per Calha ci potrebbe essere un’altra tentazione di mercato. Vedremo se anche stavolta la respingerà..