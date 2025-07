Inter stregata da un Under 23: il gemello di Leoni dalla Spagna

L’Inter è rimasta stregata da un gioiello Under 23: può essere il corrispettivo spagnolo di Leoni, occhio al nuovo colpo

La priorità Ademola Lookman è ben memorizzata e nelle menti della dirigenza dell’Inter, che vuole regalare un grande colpo alla piazza e un uomo fondamentale a Cristian Chivu per sviluppare il suo gioco. Allo stesso tempo, c’è da fare i conti anche con una difesa che va ringiovanita e a cui va aggiunta velocità nella zona centrale.

Il nigeriano, quindi, non può bastare a completare il calciomercato, ma bisognerà mettere mano anche alla difesa, dove il primo obiettivo, individuato ormai da diverse settimane, resta Giovanni Leoni. Il talento di proprietà del Parma ha aumentato moltissimo la sua valutazione dopo un’ottima seconda parte di stagione agli ordini di Cristian Chivu.

L’obiettivo di acquistare il centrale, però, si sta rivelando parecchio complicato. I costi sono diventati davvero alti rispetto a un anno fa e offrire una somma del genere per un difensore con così poche presenze in Serie A e che può essere assicurato un progetto per il futuro più che un calciatore pronto fin da subito.

Attenzione, dunque, alle alternative e non solo a quel Koni De Winter che dal Belgio continuano a scrivere sia parecchio vicino all’approdo in nerazzurro. C’è un nome che piace anche in Spagna.

Inter, piace anche Tarrega: costa la metà di Leoni

Cesar Tarrega ha 23 anni e ancora ampi margini di miglioramento. Parliamo di un giovane centrale altissimo, da quasi 195 centimetri, di piede destro e con un’alta percentuale di passaggi riusciti. Non a caso, nell’ultima stagione ha ottenuto grande spazio nel Valencia e ora gli spagnoli ci puntano forte dopo la partenza di Mosquera.

Tarrega non ha ancora avuto grande continuità a livello internazionale, ma potrebbe adattarsi molto bene alla difesa a tre dell’Inter, soprattutto nella zona centrale, in cui potrebbe sfruttare la sua fisicità e la capacità di vincere duelli. Leoni ha caratteristiche un po’ diverse, è più attento e abile in marcatura, ma Tarrega è più pulito e sicuro con il pallone tra i piedi, in piena linea con la tradizione spagnola.

Il grande vantaggio è il prezzo del difensore, dato che l’affare si potrebbe chiudere con circa 15 milioni di euro, molto di meno rispetto a quanto bisognerebbe spendere per Leoni. L’italiano resta comunque il primo obiettivo per la retroguardia.