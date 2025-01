22 milioni di euro sul piatto: l’Inter affonda il colpo con la Fiorentina

I nerazzurri pianificano un affare per la prossima stagione: idea dalla viola ecco la proposta che potrebbe presentare Marotta

Riassorbite (forse) le scorie per la deludente sconfitta in finale di Supercoppa italiana contro il Milan, per l’Inter è arrivato adesso il momento di pianificare il futuro. In tal senso il calciomercato sarà l’arma in più da sfruttare già nel mese di gennaio.

Poche settimane per provare ad arricchire la rosa di Simone Inzaghi, lì dove pare essercene grande bisogno. Nonostante gli sforzi compiuti la scorsa estate, Marotta è chiamato a inventarsi qualcosa. Non solo in difesa, ma anche a centrocampo e in attacco. Asllani è reduce dall’ennesima prestazione deludente e difficilmente sarà il vice Calhanoglu l’anno prossimo. Ma al di là degli addii, c’è un’opzione che sta nascendo sottotraccia e potrebbe portare ad un colpo dalla Fiorentina.

Dalla Fiorentina all’Inter: investimento da urlo

Il club gigliato, si sa, è foriero di ottimi giocatori e nel corso degli anni ad ‘approfittarne’ è stata soprattutto la Juventus. Adesso i campioni d’Italia vogliono fare lo stesso ed il prescelto, per i mesi estivi, potrebbe essere il giovane Pietro Comuzzo.

Cresciuto nelle giovanili del club toscano, ha iniziato a trovare spazio con mister Italiano nella passata annata chiudendo la stagione con 13 apparizioni. Quest’anno, con Palladino in panchina, sta facendo ancora meglio: è già a 21 presenze totali. Un talento, quello del classe 2005, che farebbe comodissimo alla retroguardia nerazzurra che perderà – come già detto – de Vrij, con l’urgente necessità di svecchiare il reparto.

Comuzzo, d’altro canto, pur essendo sotto contratto con la Fiorentina fino al 2028 potrebbe cambiare aria davanti ad una proposta importante. 22 milioni potrebbero bastare al club di Rocco Commisso per rinunciare al gioiellino di casa viola.

Inter-Comuzzo, è un grande affare: ecco perché

Non è un mistero che la nuova politica portata avanti da Oaktree includerà – a stretto giro – l’inserimento di calciatori giovani, di talento e grande prospettiva, possibilmente italiani.

Ampliare il già folto gruppo azzurro è una delle priorità di Marotta e la proprietà, in tal senso, potrebbe essere ben disposta a garantire ad Inzaghi uno dei più giovani e forti centrali del calcio italiano. Sarebbe un grande affare per il presente, visto che Comuzzo sta già dimostrando ampiamente il suo valore con la Fiorentina, ma anche un intelligentissimo investimento per il futuro.

Per costruire una squadra forte negli anni che possa, effettivamente, rimanere ai vertici del calcio italiano ed internazionale. Un’operazione che potrebbe ricordare l’affare Bastoni, acquistato dall’Atalanta nel 2017 e poi approdato a 19 anni – come farebbe Comuzzo – ad Appiano Gentile. In attesa dell’inevitabile crescita che regalarebbe all’Inter un gioiello assoluto.