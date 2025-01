Con l’Inter è finita: due anni disastrosi, rescinde il contratto

È ormai terminata la sua avventura con il club nerazzurro. Un biennio non sicuramente facile e la decisione di mettere fine alla sua esperienza a Milano

Prosegue la rivoluzione di Oaktree. Dopo i primi mesi di studio e riflessione, la proprietà americana ha deciso di dare vita a diversi cambiamenti e a pagare sono tutti coloro che in questi anni non hanno fatto il loro lavoro nel modo giusto. E ormai la separazione con un profilo di spicco del club è praticamente ufficiale. Il comunicato è atteso ormai nei prossimi giorni, ma l’esperienza a Milano può definirsi conclusa.

Una separazione che arriva dopo un biennio disastroso. Proprio queste scelte non fortunate hanno portato la società ad accettare la separazione e permettere al dirigente di iniziare una avventura differente dall’ultima. Naturalmente ora toccherà anche ai nerazzurri trovare un sostituto e si proverà già nelle prossime settimane a individuare il profilo giusto per un ruolo molto delicato a livello societario.

Inter: separazione ad un passo, manca l’ufficialità

La separazione tra il dirigente e l’Inter è ad un passo. Il manager ha intenzione di iniziare una nuova esperienza lontano da Milano e questo porterà a chiudere una pagina importante in casa nerazzurra. Anche se negli ultimi due anni ci sono stati principalmente disastri e quindi il suo addio potrebbe essere meno doloroso di quanto ci si poteva aspettare un paio di stagioni fa.

Antonello pronto a lasciare Milano: Roma la sua nuova destinazione

Le strade di Alessandro Antonello e dell’Inter si separeranno nelle prossime settimane. Il CEO nerazzurro nelle scorse settimane era finito nel mirino della Roma ed ora l’accordo è ad un passo. Secondo le informazioni di Sky Sport, il manager è destinato a ricoprire lo stesso ruolo nel club giallorosso. L’intesa è davvero vicina e nel giro di poco tempo ci potrebbe essere un annuncio ufficiale. Una esperienza nuova per l’ormai ex dirigente nerazzurro che lo porterà a lavorare in stretto contatto con una nuova dirigenza statunitense.

Per Antonello si chiude una esperienza con l’Inter non proprio fortunata nell’ultimo biennio. Dallo stadio a Digitalbits: le scelte non sono state fortunate e questo potrebbe aver influito sulla scelta di Oaktree di lasciarlo andare senza opporsi alla sua partenza. Naturalmente ora il dirigente sarà chiamato a dimostrare le sue qualità in casa Roma e non commettere gli stessi errori fatti a Milano.

La trattativa con i giallorossi è ormai in fase di definizione e presto si attende l’ufficialità. Solo in quel momento avremo la certezza su quando partirà l’esperienza con la Roma, ma quasi certamente si partirà nell’immediato per consentire al club capitolino e allo stesso Antonello di aprire un nuovo capitolo.

Inter a caccia di un nuovo Ceo?

Il passo indietro di Antonello potrebbe portare l’Inter a valutare un nuovo Ceo. Difficile al momento capire come Oaktree si muoverà, ma sicuramente le riflessioni sono in corso per capire come muoversi sulla sostituzione di Antonello.