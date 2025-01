Conte fa sorridere l’Inter, in arrivo il tesoretto in casa nerazzurra

Possibile tesoretto di mercato per l’Inter con la cessione di un giocatore che sta disputando un campionato da protagonista

Tra le priorità di mercato dell’Inter in vista della prossima stagione c’è anche la definizione dei prestiti di alcuni calciatori che si stanno mettendo in mostra con i rispettivi club di appartenenza.

Pensiamo, ad esempio, ai fratelli Sebastiano e Francesco Pio Esposito, rispettivamente in prestito all’Empoli e allo Spezia. Il primo può essere riscattato a fine stagione con 5 milioni, Francesco Pio, invece, è in prestito secco allo Spezia e tornerà all’Inter in vista di un ulteriore trasferimento temporaneo, stavolta in Serie A (c’è il Bologna in pole per prenderlo), prima del rientro definitivo in nerazzurro previsto tra due anni.

Se i fratelli Esposito stanno segnando con Empoli e Spezia, un altro calciatore nerazzurro in prestito, i gol li sta evitando. Si tratta di Filip Stankovic, portiere che si sta mettendo in mostra al Venezia con una serie di prestazioni di grande livello dopo aver tolto il posto da titolare a Joronen. Un rendimento, quello del figlio di Dejan, che non è passato inosservato già a qualche top club.

Dall’Inter al Napoli, possibile tesoretto per i nerazzurri

Quello al Venezia è il terzo prestito consecutivo per Stankovic dopo quelli al Volendam e alla Sampdoria. Qualora la compagine di Di Francesco riuscisse a centrare la salvezza, il riscatto del portiere, fissato a 2 milioni, diventerebbe automatico per il Venezia. Il diritto di riscatto resta comunque possibile per i lagunari, alla stessa cifra, anche senza permanenza in Serie A.

L’Inter, in caso di cessione definitiva di Stankovic al Venezia, si è mantenuta una percentuale sulla futura rivendita del 50%, che può tramutarsi in un’entrata importante se il portiere serbo dovesse confermare l’attuale rendimento.

Stankovic sta dimostrando di avere le qualità per diventare un numero uno di grandissimo livello con il talento e le potenzialità per ambire anche a un top club. Tra quelli che possono farci un pensierino in futuro c’è il Napoli che si appresta a rinnovare per due anni il contratto a Meret in scadenza a fine stagione. Una decisione che non esclude la possibilità per i partenopei di investire, alla successiva scadenza dell’attuale numero uno, su un giovane portiere come Stankovic da affiancare a Caprile, quest’ultimo appena girato al Cagliari nello scambio di prestiti con Scuffet.

Paradossalmente, la futura rivendita di Filip Stankovic, in caso di riscatto del Venezia, potrebbe fruttare all’Inter un’entrata maggiore del riscatto stesso qualora il portiere serbo venisse rivenduto ad almeno 6 milioni. Attenzione, tuttavia, a un suo possibile ritorno in nerazzurro. Con Sommer in scadenza nel 2026 e un rinnovo difficile per il piano di ringiovanimento dell’organico varato da OakTree, l’Inter potrebbe puntare su Josep Martinez e lo stesso Stankovic come coppia di portieri per il futuro.