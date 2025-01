Inter, capolinea Frattesi: è arrivato l’ok di Inzaghi alla cessione

Avventura di fatto ai titoli di coda quella di Frattesi all’Inter: tra mancato impiego e scarso impatto da subentrato, il giocatore andrà via

L’epilogo, amaro tanto per il giocatore quanto per la stessa Inter, è arrivato nella serata più buia. Quella nella quale l’Inter, che stava già accarezzando l’idea di alzare al cielo per la quarta volta consecutiva la Supercoppa italiana, ha gettato alle ortiche il trofeo. Per di più contro i rivali cittadini del Milan, che ancora al minuto 52 erano sotto di due reti. Pazzesco. E doloroso per tutti.

Entrato in campo al minuto 84 con l’intenzione di lasciare il segno in una gara che aveva visto, appena 4 minuti prima, i rossoneri pareggiare con Cristian Pulisic, Davide Frattesi ha avuto sui piedi la palla del 3-2. Che probabilmente, al netto dell’encomiabile resilienza mostrata dai ragazzi di Sergio Conceiçao durante tutto l’arco della partita, avrebbe messo la parola ‘fine’ alla contesa.

Sarebbe stato anche un modo, se l’ex giallorosso avesse segnato, di reclamare più spazio in campo. Un mal di pancia che il centrocampista si porta appresso dallo scorso anno, quando è partito dalla panchina nei 3/4 delle partite giocate dai nerazzurri in stagione. Da sempre riserva di Nicolò Barella, il classe ’99 non solo non ha sfruttato a dovere l’occasione, ma ha anche, suo malgrado, convinto Simone Inzaghi – secondo indiscrezioni – a dare il via libera per un suo addio.

Una separazione che, per quanto auspicata in un certo senso anche dal giocatore, non si consumerà però prima della fine della stagione. Del resto quasi nessuno, per lo meno in Italia, potrebbe onorare la richiesta economica che l’Inter ha stabilito da tempo per la sua partenza.

Frattesi, a fine stagione sarà addio: Inzaghi ha deciso

Già fortemente voluto dalla Roma, club nel quale settore giovanile è cresciuto, salvo poi essere ceduto proprio quando era arrivato alle soglie della prima squadra, Frattesi ha estimatori anche all’estero. Proprio da alcuni club inglesi potrebbe arrivare la somma che Marotta ha chiesto per la cessione del suo calciatore.

Se nel prossimo calciomercato estivo qualcuno si presenterà negli uffici di Viale della Liberazione con 30/40 milioni cash, Frattesi sarà libero di dire ‘sì’ per iniziare una nuova avventura. La Roma, che difficilmente potrebbe onorare le richieste dei nerazzurri, resta alla finestra. Forse, con qualche cessione eccellente, anche il club capitolino potrebbe iscriversi alla corsa. La ventilata ipotesi di uno scambio con Lorenzo Pellegrini, già debole in partenza, è stata infatti subito del tutto accantonata dalla dirigenza interista.