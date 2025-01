Inzaghi lo vuole all’Inter, assalto al ‘senatore’ della Roma

Nuovo obiettivo nella lista di mercato del tecnico piacentino, che mette nel mirino uno dei giocatori più rappresentativi della Roma

Tornata da Riyadh con le ossa rotte, la squadra nerazzurra è già al lavoro in vista della ripresa delle operazioni in campionato. Lo shock dato dalla clamorosa rimonta subìta dal Milan, capace di colpire i meneghini per ben tre volte nel giro di 40 minuti, ha lasciato il segno. Riaprendo anche inevitabilmente i discorsi sulla tenuta della fase difensiva, con evidenti difficoltà accentuate dai ripetuti assalti alla porta di Sommer da parte dei rivali cittadini.

Dopo un inizio di stagione in cui la retroguardia dei Campioni d’Italia aveva palesato più di una lacuna sia nell’organizzazione difensiva che nell’applicazione dei singoli, tutto sembrava esser tornato sui giusti binari nell’ultimo mese e mezzo, caratterizzato da parecchi clean sheet e da un’impermeabilità europea durata ben 5 partite, con la sola macchia della beffa di Leverkusen arrivata al 90′. Proprio nei minuti finali, come del resto col Milan nella gara di campionato e nella recentissima sfida di Supercoppa.

Insomma, tanto negli uffici di Viale della Liberazione, quanto sui campi di Appiano Gentile, è tornato in voga il discorso di possibili interventi sul mercato per garantire ad Inzaghi delle scelte di qualità nel pacchetto arretrato. Al netto delle assenze di Pavard ed Acerbi, non nuovi a stop muscolari, la difesa dell’Inter andrebbe ‘svecchiata’. Questa era stata la sentenza di inizio stagione, poi tornata attuale dopo la batosta di Riyadh.

Inzaghi guarda in casa Roma: obiettivo Gianluca Mancini

A proposito di difesa, nelle ultime ore è tornato alla ribalta il nome di Gianluca Mancini. L’ex Atalanta, assolutamente non certo di rientrare nella ristretta lista di incedibili, potrebbe partire a giugno. Molto dipenderà dalle idee del nuovo allenatore dei capitolini, che verrà scelto dietro consiglio del vecchio saggio di Testaccio, Claudio Ranieri.

Se Marotta si presentasse a Trigoria con un’offerta compresa tra i 15 e i 18 milioni di euro, molto probabilmente i giallorossi non si opporrebbero alla cessione. Da escludere invece del tutto uno scambio con Frattesi.