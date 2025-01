In Arabia al posto di Barella: addio Inter, 10 milioni a stagione

Se la mezz’ala non si muove, dall’Arabia potrebbero farsi avanti anche per un altro interista: la prospettiva da 10 milioni

Secondo La Gazzetta dello Sport, negli scorsi giorni Nicolò Barella avrebbe detto no a una maxi offerta pervenuta dall’Al-Hilal. Non è affatto inverosimile che ai sauditi possa interessare Barella. E non è nemmeno escludibile che si siano già fatti avanti mettendo sul piatto un ingaggio faraonico. Non sappiamo però se ciò che riporta la Gazzetta è oggettivo.

Secondo quanto raccontato dal quotidiano sportivo italiano, però, il centrocampista sardo avrebbe detto no a 18 milioni di euro all’anno. In pratica, Barella non sarebbe attratto dall’Arabia e, soprattutto, non sarebbe pronto a lasciare l’Inter.

Conosciamo Barella e il suo attaccamento ai colori nerazzurri. Ed è sempre bello immaginarselo scontento di considerare la possibilità di addio. Chi invece non faticherebbe a vedersi presto altrove è il compagno di reparto Davide Frattesi. Mentre Barella giura fedeltà ai colori nerazzurri, l’ex Sassuolo sembra sempre più inquieto: vorrebbe trovare spazio altrove.

Fallito l’assalto a Barella, dall’Arabia Saudita potrebbe arrivare un’offerta per il suo vice, cioè per Frattesi. Non ci sono voci relative a un possibile interesse dell’Al-Hilal, ma non è nemmeno escluso che i sauditi possano considerare la trattativa. Se vogliono un centrocampista, ce n’è uno promettente e molto richiesto sul mercato che oggi sembra disposto a trovarsi un’altra squadra. Per convincere il classe 1999 i sauditi potrebbero offrire un contratto da 10 milioni l’anno (8 in meno di quanto proposto a Barella).

Frattesi come Barella: no a 10 milioni a stagione

In realtà anche Frattesi, proprio come Barella, potrebbe respingere la corte dei sauditi. Sembra che voglia lasciare l’Inter ma non per autoesiliarsi in Medio Oriente. Il ragazzo vuole una nuova avventura in Serie A per confermare di poter essere un giocatore decisivo. All’Inter non ci è ancora riuscito, anche se ha avuto poco spazio per provarci davvero.

Frattesi è stato preso a un prezzo elevato pensando che dopo qualche mese di adattamento sarebbe riuscito a fare lo step decisivo per diventare un’alternativa valida al titolare, cioè a Barella. Ma finora ha disatteso le promesse. Per colpa sua? Di chi non lo fa giocare abbastanza? O di chi lo ha scelto?

Sappiamo che Napoli e Roma potrebbero essere molto interessate a portarlo via da Milano, anche subito, ma che l’Inter preferirebbe tenerlo in squadra almeno fino a giugno. Il ragazzo, invece, potrebbe essere pronto a lasciare…

Frattesi: tutti lo vogliono, ma senza soldi

Per convincere l’Inter servono almeno 40 milioni. E anche il Napoli non sembra in condizione di affrontare un simile esborso senza batter ciglio. Aurelio De Laurentiis potrebbe offrire un prestito con obbligo di riscatto più bonus vari. Darlo al Napoli significherebbe poi rinforzare una diretta concorrente alla lotta Scudetto.

La Roma non sembra in grado di avvicinarsi alla cifra richiesta dai nerazzurri, anche se al momento potrebbe essere la destinazione preferita dal giocatore. Oggi il venticinquenne nato a Roma è a bilancio a 22 milioni circa. Già 35 milioni potrebbero dunque rappresentare una plusvalenza per i nerazzurri. Ma la proprietà e la dirigenza vogliono di più.

Sull’ex Sassuolo, poi c’è anche il Tottenham. Gli Spurs stanno infatti valutando alcuni profili per rinforzare il centrocampo a gennaio. Già hanno preso Cardoso dal Real Betis, ma potrebbero provarci anche con Frattesi o Fagioli (che è un’alternativa più facile).