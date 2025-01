Inter, adesso basta! Più di 60 giorni di stop: serve un sostituto

L’Inter deve fare i conti con un caso piuttosto spinoso nella sua attuale rosa: è ai box da più di 60 giorni, serve un sostituto

Non è semplice per l’Inter conciliare le esigenze sul calciomercato, e quindi del campo, rispetto alle contingenze economiche. È un mantra valido fin dalla scorsa estate e quindi dall’insediamento di Oaktree, quando la proprietà ha chiesto di ridurre le spese – anche per i parametri zero – e puntare soprattutto su calciatori giovani.

A volte, però, bisognerebbe andare anche oltre questi paletti se si tratta di un miglioramento sostanziale e necessario della squadra. E in difesa, la coperta a disposizione di Simone Inzaghi non è proprio delle più lunghe. Diversi mesi fa, si era parlato a più riprese di un innesto proprio nel cuore della difesa, ma alla fine l’Inter ha deciso di andare avanti con de Vrij e Acerbi ancora per un’altra stagione, almeno.

L’investimento, invece, è arrivato qualche metro a sinistra e quindi per il nuovo braccetto in sostituzione di Alessandro Bastoni, ed è stato identificato in Tomas Palacios. In futuro, le cose potrebbero cambiare in maniera sostanziale, ma intanto la dirigenza deve capire se un nuovo affare nella retroguardia dovrebbe essere completato fin da subito.

L’Inter e la difesa: le condizioni di Acerbi, un nuovo acquisto e le prospettive

Acerbi si è integrato alla grande nel 3-5-2 di Inzaghi, evidenziando grandi capacità in marcatura e l’abilità di fermare qualsiasi bomber di livello sul suo cammino, compreso Erling Haaland. Da qualche mese a questa parte, però, le cose per lui si sono messe decisamente male dal punto di vista fisico.

Il centrale si è operato la scorsa estate per via della pubalgia, che l’ha costretto a saltare anche gli Europei con l’Italia. Per la nuova stagione, l’ex Lazio sembrava essersi rimesso in sesto, ma ha iniziato ad accusare diversi problemi muscolare, fastidi che non gli stanno permettendo di avere continuità in campo.

Proprio quando sembrava sulla strada del rientro, si è fermato ancora e per più di 60 giorni. Contro il Bologna potrebbe tornare tra i convocati, ma basterà all’Inter da qui a fine stagione? Spesso solo con de Vrij a disposizione in quel ruolo, Inzaghi ha bisogno di un nuovo elemento, questo è ormai sicuro. Ma la società non sembra voler fare un passo in tal senso, e questo sembra un grave errore.