Nove milioni per Inzaghi in Premier: Allegri al suo posto, la scelta dell’Inter

Il destino del tecnico piacentino continua ad essere incerto. Dall’Inghilterra diversi club lo hanno messo nel mirino. E sul sostituto…

Simone Inzaghi non ha mai nascosto la volontà in futuro di allenare in Premier. Il campionato inglese per molti si sposa alla perfezione con il modo interpretare il calcio del tecnico piacentino e per questo motivo le voci di un suo passaggio in un club britannico continuano ad essere diverse. Secondo quanto riferito da Tuttosport, un’altra dirigenza lo ha messo nel mirino in caso di mancata conferma dell’attuale allenatore.

Stando alle informazioni che si hanno a disposizione, il club avrebbe individuato in Inzaghi il nome giusto per la panchina e un tentativo nel prossimo futuro potrebbe essere fatto. Una operazione non semplice da portare a termine per diversi motivi, ma il profilo piace e la volontà anche dell’allenatore di allenare un giorno in Premier è destinata comunque ad aprire una riflessione.

Inzaghi e il futuro all’Inter

Per il momento Simone Inzaghi pensa solo al presente e all’Inter. Nella sua testa, come confermato anche il no al Manchester United, non c’è altro che fare bene con i nerazzurri. Poi a fine stagione saranno fatte tutte le valutazioni del caso e anche sciolti gli ultimi dubbi su una sua permanenza oppure un addio. Ricordiamo che al momento ha un contratto fino al 2026 e non c’è nessuna intenzione da entrambi gli attori di mettere fine a questo rapporto.

L’ipotesi Premier per Inzaghi

Nonostante questo, la Premier resta una ipotesi percorribile per Inzaghi soprattutto in ottica futura. Il tecnico non ha mai nascosto la volontà di fare una esperienza all’estero magari subito dopo l’Inter e il campionato inglese resta al momento il suo preferito. Per questo ad oggi non possiamo escludere che entro il prossimo biennio non possa iniziare una nuova avventura per l’allenatore piacentino.

Il suo nome sarebbe nella shortlist dell’Arsenal. I Gunners, nonostante un contratto in scadenza nel 2027, sono consapevoli che potrebbero perdere Arteta e valutano Inzaghi come sostituto. Una proposta che potrebbe far traballare il tecnico piacentino visto che parliamo di uno stipendio destinato a toccare i 9 milioni a stagione rispetto ai 6,5 di ora. Per questo motivo la chiamata del club londinese o di qualsiasi altro top club inglese farà pensare l’allenatore nerazzurra.

Naturalmente l’Inter non si farà trovare impreparato. La nuova linea Oaktree punta molto su un tecnico giovane e che non chiede molto dal punto di vista economico. Difficile immaginare Allegri, possibile magari vedere un Palladino considerato che sta facendo bene con la Fiorentina.

L’Inter valuta Palladino per il post Inzaghi

Raffaele Palladino è uno dei nomi sulla lista di Marotta per il post Inzaghi. Il tecnico campano piace molto per quanto sta facendo e per questo motivo rappresenta il profilo giusto per la linea dettata da Oaktree.