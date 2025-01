Rinnovo e poi scambio più soldi: l’Inter rifiutò di pagarlo 10 milioni sette anni fa

Marotta e Ausilio al lavoro per un nuovo affare di calciomercato. Affare in Serie A con un giocatore bocciato ai tempi di Spalletti e Sabatini

Il tempo è l’unico giudice inappellabile. Ci sono affari, e questo vale per l’Inter come per qualsiasi altra squadra al mondo, che inizialmente possono sembrare giusti o sbagliati, ma solo con il passare degli anni si può dire se sono stati vantaggiosi o sconvenienti.

Gli uomini mercato più bravi non sono quelli che azzeccano tutte le operazioni, perché è impossibile. Ma sono quelli che commettono meno errori secondo i parametri di costi e benefici. Capita che un giorno ci si possa pentire di aver fatto una cessione o magari di non aver portato a termine un acquisto e che anni dopo si presenti la possibilità di mettere a segno lo stesso colpo. E’ il caso dei nerazzurri con Andrè-Frank Zambo Anguissa.

Come vi avevamo raccontato nel febbraio del 2018, il centrocampista camerunese che allora giocava nel Marsiglia, fu offerto all’Inter per una cifra vicina ai 10 milioni di euro. In rosa, nel reparto mediano, c’erano i vari Brozovic, Vecino, Borja Valero e Gagliardini. Erano i tempi di Luciano Spalletti in panchina e Walter Sabatini coordinatore tecnico. Allora si decise di non spendere quella cifra e l’estate successiva finì in Premier League al Fulham.

Rispunta Anguissa per l’Inter: Conte non vuole privarsene, ma segue Frattesi

Dopo un prestito al Villarreal, Anguissa è finalmente sbarcato in Serie A l’ultimo giorno del mercato di agosto del 2021. Il Napoli lo ha preso dapprima in prestito e poi riscatto per una cifra complessiva di poco inferiore ai 17 milioni di euro.

Pilastro della squadra che ha conquistato lo scudetto con Spalletti, il mediano africano è un punto fermo anche dello scacchiere di Antonio Conte. Il suo contratto è in scadenza a giugno, ma il club partenopeo può beneficiare di una clausola unilaterale per il rinnovo automatico per un’altra stagione. E nel 2026 potrebbero fare la stessa cosa per il 2027. Tuttavia l’obiettivo è quello di siglare un nuovo accordo per avere poi anche maggiore potenza contrattuale.

Il tecnico salentino lo stima molto e non vorrebbe privarsene, ma d’altro canto vorrebbe anche acquistare un giocatore come Davide Frattesi. Il centrocampista romano viene valutato non meno di 40 milioni di euro dall’Inter: il Napoli potrebbe quindi offrire Anguissa ed un conguaglio di almeno 15 milioni per provare a portare in porto la trattativa. Da capire se la proposta possa allettare Oaktree.