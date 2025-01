Inzaghi lo soffia a De Zerbi, colpo Inter dal Marsiglia

Nuovo obiettivo di mercato per l’Inter che guarda con attenzione a un giocatore che si sta mettendo in evidenza nell’Olympique Marsiglia di De Zerbi

Doveva essere una sessione di mercato invernale tranquilla per l’Inter e, invece, non mancano affatto le indiscrezioni sui nerazzurri soprattutto per quanto riguarda possibili cessioni.

Non è più un mistero ormai che Davide Frattesi voglia lasciare l’Inter già a gennaio per andare a giocare con più continuità altrove. Sul centrocampista nerazzurro è forte il pressing della Roma che ha già avuto contatti con il suo entourage. Convincere l’Inter a cederlo tuttavia non sarà affatto facile. La richiesta nerazzurra è molto elevata (45 milioni per l’addio a titolo definitivo) e a poco sono serviti finora i tentativi della Roma di inserire una possibile contropartita nell’affare individuata prima in Lorenzo Pellegrini poi in Bryan Cristante.

Sempre in uscita, da segnalare le offerte pervenute per Tajon Buchanan, anche lui ambito dalla Roma, e il possibile addio di Marko Arnautovic che potrebbe interrompere sei mesi prima la sua seconda esperienza in nerazzurro. Dovesse essere ceduto, l’attaccante austriaco non sarà sostituito a differenza di Frattesi per il quale l’Inter si sta muovendo sotto traccia per trovare un’alternativa all’altezza.

Inter, nuovo obiettivo per la difesa: gioca nell’Olympique Marsiglia

Novità di mercato importanti sono arrivate anche per quanto riguarda la difesa. Le recenti prestazioni di De Vrij in sostituzione dell’infortunato Acerbi avrebbero convinto la dirigenza nerazzurra a esercitare l’opzione di rinnovo sul contratto in scadenza a fine stagione. L’eventuale permanenza del centrale olandese non esclude, tuttavia, nuovi innesti nel reparto nell’ottica di un ringiovanimento dell’organico voluta da OakTree.

L’ultimo nome accostato ai nerazzurri è quello di Leonardo Balerdi, difensore argentino classe 1999 dell’Olympique Marsiglia, recentemente convocato anche dalla Seleccion per le partite di novembre valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Per De Zerbi, Balerdi è un titolarissimo. Tranne che in due partite di Ligue 1 saltate per infortunio e squalifica, l’allenatore dell’OM lo ha sempre schierato dal primo minuto, affidandogli anche la fascia da capitano.

Per età e caratteristiche, Balerdi può rappresentare una scelta azzeccata per l’Inter soprattutto per le capacità di adattarsi al modulo con la difesa a tre, un must per Inzaghi. Non a caso, in estate, l’argentino era stato cercato anche dall’Atalanta prima dell’acquisto di Kossounou dal Bayer Leverkusen. La valutazione di Balerdi non è inferiore ai 20 milioni di euro, cifra che la proprietà potrebbe comunque destinare a un investimento nel reparto.

Oltre all’argentino dell’OM, l’Inter continua a seguire Bijol dell’Udinese oltre a Hien e Scalvini dell’Atalanta, quest’ultimo tornato a disposizione di Gasperini dopo 7 mesi di stop per l’infortunio al ginocchio. Tutti potenziali innesti molto costosi ma necessari per dare solidità al reparto arretrato in vista delle prossime stagioni.