Inzaghi si è innamorato di lui: l’Inter ci pensa, ma ci vogliono 50 milioni

Il tecnico nerazzurro sogna in grande ed è pronto a chiedere un colpo da urlo per giugno: serve un grosso sforzo di Oaktree

Al giro di boa di una stagione che promette grandi cose per l’Inter di Simone Inzaghi, l’attenzione è adesso tutta o quasi rivolta al calciomercato. Una sessione, quella di gennaio, che dovrebbe essere caratterizzata da poche grosse sorprese.

Il gruppo campione d’Italia in carica ha dimostrato in diverse occasioni di essere competitivo anche se, in alcuni frangenti, qualcosa potrebbe risultare non troppo convincente per il tecnico interista. Dall’attacco alla difesa, dove davanti ad un’occasione per la firma di un centrale, Marotta potrebbe non tirarsi indietro.

C’è però un’idea, una meravigliosa suggestione di mercato che starebbe già accendendo l’entusiasmo del tecnico di Piacenza, in vista della prossima stagione. E stavolta proprio da Riad, dove si è giocata la Supercoppa italiana.

Da Riad all’Inter: scippo ai rivali

La semifinale di Supercoppa italiana ha sì visto un grande protagonista, quel Denzel Dumfries capace con una pazzesca doppietta di portare l’Inter in finale ma anche un altro giocatore, stavolta dell’Atalanta, la cui prestazione è stata a dir poco eccezionale.

Secondo ‘Transferfeed‘, Marco Carnesecchi sarebbe balzato in cima alla lista di Marotta per rinforzare la porta nerazzurra. Nonostante solo pochi mesi fa il club meneghino abbia speso 20 milioni di euro per Martinez, ad oggi oggetto misterioso e che non ha convinto affatto Simone Inzaghi, ora si potrebbe tornare a puntare ad un grande colpo per il post Sommer. Lo svizzero, in scadenza nel 2026, difficilmente rimarrà ancora a lungo.

A Carnesecchi già pochi mesi fa aveva pensato la Juventus, salvo poi virare le proprie attenzioni su Di Gregorio viste l’elevate richieste dell’Atalanta. La dirigenza di Viale della Liberazione è rimasta impressionata – come Inzaghi, in primis – dalla straordinaria prestazione in semifinale nella quale il 24enne di Rimini ha più volte impedito la rete ai campioni d’Italia in carica.

Inter, obiettivo Carnesecch? La situazione

Carnesecchi all’Inter sarebbe quindi una possibilità concreta per giugno anche se, a conti fatti, la ‘Dea’ non sarà morbida nel cedere il suo prodigio ai rivali. Tutt’altro.

Carnesecchi, tra l’altro, ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2026: una data non troppo lontana che, senza rinnovo, potrebbe aiutare Marotta a convincere l’Atalanta a dire sì alla cessione. Nonostante il club bergamasco non abbia ancora di fatto determinato il valore del cartellino di Carnesecchi, è verosimile pensare che servirà uno sforzo economico non da poco per strapparlo ai nerazzurri.

Una proposta da 50 milioni di euro potrebbe far vacillare le resistenze del club capolista in campionato mentre per il giocatore, reduce da una crescita esponenziale dopo essere tornato a Bergamo per rimpiazzare Musso, la questione stipendio non sarebbe affatto un problema. Al momento Carnesecchi guadagna circa 800mila euro a stagione che, all’Inter, si ‘trasformerebbero’ in più del doppio.