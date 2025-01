Kovacic pronto a dire sì, Inter tradita: torna in Serie A

L’ex centrocampista nerazzurro potrebbe tornare in Italia a 10 anni di distanza: destinazione choc, i dettagli

Che fosse facile, nessuno si era sognato di dirlo. Che servisse un po’ di tempo per adattarsi, considerando che il calciatore croato era arrivato a Milano a 19 anni appena compiuti, era logico. Purtroppo, per lui e per l’Inter, il periodo storico non si presentava certo come tra i più favorevoli. E nemmeno le finanze del club nerazzurro hanno aiutato in tal senso.

Sta di fatto che, vuoi per un motivo, vuoi per l’altro, l’esperienza di Mateo Kovavic all’Inter è durata lo spazio di tre stagioni. La prima, di ovvio adattamento, è stata seguita da due ottime annate, che hanno suscitato sul calciatore l’interesse del Real Madrid.

Ragioni ‘di Stato’, come detto, hanno portato i vertici nerazzurri ad accettare i 29 milioni di euro più bonus messi sul piatto dal club merengue. Addio dunque al talento slavo scovato dagli scout della Beneamata nella Dinamo Zagabria, società con la quale aveva finito la trafila delle Giovanili ed esordito nel campionato croato.

Passato al Chelsea nel 2018 e successivamente acquistato dal Manchester City nell’estate del 2023, Kovacic ha faticato, nel primo anno, a trovare spazio nel meccanismo, allora perfetto, di Guardiola. Molto più semplice giocare quest’anno, col titolarissimo Rodri fuori per tutta la stagione. Il buon minutaggio accumulato nell’annata in corso potrebbe però non bastare al giocatore per far parte del progetto futuro degli ‘Sky Blues‘. Alla finestra, poi, c’è un blasonato club italiano che lo vorrebbe con sé.

Kovacic torna in Serie A: si compie il ‘tradimento’

Titolare di un contratto in scadenza a giugno 2027, l’ormai 30enne croato non ha mai nascosto il suo desiderio di tornare, un giorno, nel campionato italiano. Laddove tutto ha avuto inizio, laddove si è imposto all’attenzione delle grandi società europee.

Accreditato di un possibile ritorno all’Inter un paio di stagioni fa – ma anche nella scorsa estate la voce era circolata – il centrocampista è finito ora nel mirino della Juve. La necessità di avere dei calciatori esperti in una rosa tra le più giovani della Serie A avrebbe convinto Giuntoli e soci a fare un tentativo.

La formula è sempre la stessa, sebbene l’interesse della Juve sia da rendere pratico nel prossimo luglio: prestito con diritto/ obbligo di riscatto a determinate condizioni. L’Inter, che aveva in pugno il giocatore all’alba della sua ascesa, potrebbe mangiarsi le mani.