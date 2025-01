DIRETTA Venezia-Inter: Frattesi dalla panchina anche con l’emergenza, davanti Lautaro-Thuram | Formazioni UFFICIALI e Cronaca LIVE

I campioni d’Italia dell’Inter di Inzaghi affrontano il Venezia di Di Francesco nella 20esima giornata di Serie A. Segui la Diretta Live del match

L’Inter fa visita al Venezia in una gara valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A, primo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni che hanno obiettivi stagionali diametralmente opposti che sarà diretta dall’arbitro Piccinini della sezione di Forlì.

Da una parte i nerazzurri di Simone Inzaghi vogliono voltare subito pagina dopo la sconfitta nel derby contro il Milan in Arabia Saudita che è costata la conquista della Supercoppa Italiana. Adesso l’obiettivo è quello di centrare la sesta vittoria di fila dopo quelle contro il Verona, il Parma, la Lazio, il Como e il Cagliari per prepararsi al match di recupero di mercoledì prossimo contro il Bologna. Per gli arancioneroverdi di Eusebio Di Francesco, che invece vengono dal pareggio interno nello scontro diretto contro l’Empoli, è l’occasione per ottenere un risultato di prestigio e mettere in cascina importanti punti per la lotta salvezza.

La partita sarà visibile in tv, così come in streaming su smartphone, tablet e pc solamente sulla app di Dazn. All’andata i meneghini si sono imposti con il minimo scarto: vittoria 1-0 con gol di Lautaro Martinez e brivido finale per la rete annullata con il Var a Sverko. Interlive.it vi offre il match dello stadio ‘Pierluigi Penzo’ tra Venezia e Inter live in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI VENEZIA-INTER

VENEZIA in attesa

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Carlos Augusto; Taremi, Lautaro. All.: Inzaghi