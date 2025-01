Il dopo Sommer è stato scelto, l’Inter tenta il colpo dalla rivale

L’Inter è attiva costantemente sul mercato. Per il dopo Sommer è stato individuato già un altro possibile sostituto oltre a Donnarumma

Vittoria di misura a Venezia e vetta della classifica potenzialmente riconquistata per l’Inter che si è lasciata alle spalle la delusione di Supercoppa con il miglior rimedio possibile ovvero l’immediato ritorno ai tre tre punti in campionato.

E’ stata un’affermazione comunque sofferta quella del Penzo. Merito di un Venezia che, sventate le numerose occasioni da gol create da Lautaro e compagni, ha avuto il merito di provare a contrattaccare creando qualche brivido a Sommer, provvidenziale nel finale con la parata sul tiro da fuori area di Pohjanpalo. Un intervento sicuro quello del portiere svizzero, criticato per l’errore sul gol preso in Supercoppa da Theo Hernandez su punizione, decisivo per l’avvio della rimonta del Milan.

Uno errore evidente che ha riaperto la questione portiere all’Inter. Benché titolarissimo per Inzaghi, Sommer va in scadenza nel 2026 e, a 38 anni, le chance di un rinnovo non sono elevate, considerata intenzione più volte ribadita da OakTree di un ringiovanimento dell’organico nerazzurro in tutti i reparti.

L’Inter sul possibile sostituto di Sommer, gioca in Serie A

Il 2026 è anche l’anno di scadenza del contratto che attualmente lega Donnarumma al PSG. Nei giorni scorsi, il portiere della nazionale è stato accostato nuovamente ai nerazzurri anche da fonti autorevoli. Si tratterebbe, stavolta, più di un’indiscrezione di mercato, il cui esito finale dipenderà, tuttavia, dalla trattativa per il rinnovo avviata dal PSG, finora senza l’epilogo sperato per il club transalpino.

Come sempre, l’Inter è sempre pronta a cogliere possibili occasioni che potrebbero presentarsi sul mercato italiano. In particolare, per la porta, uno dei profili seguiti con maggiore attenzione è quello di Marco Carnesecchi dell’Atalanta.

Giovane, con una discreta esperienza in Serie A e con ampi margini di crescita, Carnesecchi rappresenta il rinforzo ideale per il nuovo corso sul mercato intrapreso da OakTree. L’Inter potrebbe approfittare della situazione contrattuale dell’estremo difensore atalantino, anche lui in scadenza nel 2026. Al momento, non c’è una trattativa per il rinnovo, particolare ulteriore che espone ulteriormente Carnesecchi alle possibili pretendenti.

L’Inter potrebbe far leva anche sull’ingaggio attualmente percepito dal portiere all’Atalanta che si aggira sugli 800 mila euro netti a stagione, una cifra che deve essere senz’altro adeguata al rialzo, in considerazione delle prestazioni stagionali sfoggiate da Carnesecchi in Serie A e Champions League. I nerazzurri non avrebbero problemi a farlo. Vedremo se sarà questa anche l’intenzione dell’Atalanta che, con l’eventuale rinnovo, azzererebbe le chance dell’Inter e di chi punta Carnesecchi per avere una certezza nel ruolo nei prossimi anni.