Pagelle e tabellino Venezia-Inter 0-1: grazia Darmian, disgrazia Frattesi

Tabellino, top e flop della sfida di campionato fra Inter e Venezia del 12 gennaio 2025: la cronaca e i voti

Dopo la sconfitta in Arabia nel derby di Supercoppa, l’Inter torna a giocare in Serie A allo stadio Pier Luigi Penzo contro il Venezia allenato da Eusebio Di Francesco. Inzaghi, a fronte di tante assenze, rilancia Darmin, Carlos Augusto, Asllani, Zielinski e Taremi dal 1′.

Il goal dell’Inter arriva al quarto d’ora: Asllani lancia Lautaro che controlla e tira trovando l’opposizione di Stankovic, sulla ribattuta arriva però il tap-in di Darmian. Al 20′ ci prova Taremi con una girata al volo: il tiro è alto. Nei minuti seguenti si segnalano i tentativi non troppo affilati di Asllani, Lautaro e Teremi. Finisce così un buon primo tempo, con l’Inter padrona del gioco e del campo ma troppo pietosa nei confronti della vittima da sbranare.

Il Venezia entra più aggressivo nel secondo tempo e mette in difficoltà l’Inter con Oristanio e Doumbia. In risposta, il persiano spreca una buona occasione al 53′. Tutto solo, Frattesi (innescato perfettamente da Lautaro) si fa fermare da Stankovic al 66′.

Al 73′, Zampano mette Busio in azione: il suo tiro a giro si infrange sul palo! Un minuto dopo Frattesi si divora un altro goal che pareva già fatto. I nerazzurri soffrono per le troppe occasioni mancate… Al 91′, su sponda di Busio, Pohjanpalo ci prova di forza dal limite, con Sommer che para centrale.

Nonostante i tentativi finali dei padroni di casa, il punteggio non cambia e la partita si conclude con il successo dei nerazzurri per 0-1. Bene così.

Top e flop Venezia-Inter

TOP

DARMIAN – 7 – Preciso e propositivo. Si fa trovare nel posto giusto al momento giusto per un goal à la Darmian.

ASLLANI – 6,5 – Deve riscattarsi dopo la finale di Supercoppa e prova per questo a giocare con maggiore cattiveria e determinazione. Ottimo il lancio che propizia il goal di Darmian, bene nei disimpegni. Ancora maluccio nei contrasti e nella gestione dei calci piazzati.

FLOP

DUMFRIES – 5,5 – Fa pochissimo di utile. Non riesce a interpretare bene la partita e a spingere come potrebbe.

FRATTESI – 5 – Si fa notare per due goal sbagliati sotto porta. Per il resto, vaga per il campo senza partecipare attivamente al gioco. Sta vivendo un momento disgraziato.

ARNAUTOVIC – 5 – Sembra più spaesato del solito.

Venezia-Inter, tabellino

0-1

15′, Darmian

VENEZIA (3-5-1-1): Stankovic 6,5; Sagrado 5,5 (26′, Haps 6), Sverko 5,5, Idzes 6; Zampano 6 (88′, Gytkjaer sv), Busio 6,5, Nicolussi Caviglia 6 (88′, Conde sv), Doumbia 6 (70′, Bjarkason 5,5) Ellertsson 6; Oristanio 6 (70′, Yeboah 6); Pohjanpalo 5. All. Di Francesco 6

INTER (3-5-2): Sommer 6,5; Darmian 7, de Vrij 6,5, Bastoni 6,5; Dumfries 5,5 (75′, Pavard 6), Barella 6,5 (82′, Dimarco sv), Asllani 6,5 (62′, Frattesi 5), Zielinski 6, Carlos Augusto 5,5; Lautaro 6 (75′, Arnautovic 5), Taremi 6 (62′, Thuram 6). All. Inzaghi 6

Arbitro: Piccinini

Ammoniti: 13′, Oristanio; 40′, Asllani; 44′, Zampani