Scoppia in lacrime davanti a tutti: addio Inter, le ultime su Frattesi

Il futuro del centrocampista romano continua ad essere al centro di diverse voci. E un episodio ha fatto il giro dei social in davvero poco tempo

Venezia l’ultima trasferta di Frattesi con la maglia dell’Inter? Difficile dare una risposta a questa domanda, ma niente si può escludere al momento. Il giocatore ha chiesto la cessione visto il poco spazio a disposizione e il suo entourage sta lavorando per trovare una soluzione. La speranza del centrocampista è che si possa risolvere il caso nel minor tempo possibile considerata la sua voglia di trovare continuità.

La Roma spinge e proverà a chiudere già la prossima settimana. L’ultima offerta, secondo le indiscrezioni, è di 30 milioni più il cartellino di Cristante. Una proposta che non convince pienamente il club nerazzurro visto che il centrocampista, per età e ingaggio, non rientra nei piani I contatti, comunque, sono continui e si proverà a individuare il giusto compromesso per accontentare tutti e chiudere l’affare.

Frattesi in panchina a Venezia

In attesa di capire meglio il suo futuro, per Frattesi non ci sarà spazio dall’inizio neanche contro il Venezia nonostante le diverse assenze a centrocampo. Asllani e Zielinski sostituiranno Calhanoglu e Mkhitaryan mentre il romano continuerà a restare in panchina visto il suo ruolo di vice Barella nella mente di Inzaghi.

Addio Frattesi: tifosa in lacrime

L’addio di Frattesi non convince i tifosi. Già nel derby contro il Milan avevano bocciato la decisione di Inzaghi di lasciare in panchina il centrocampista e mettere in campo Asllani al posto dell’infortunato Calhanoglu. E in queste ultime ore si stanno moltiplicando gli appelli al giocatore di restare almeno fino al termine della stagione in nerazzurro.

Emblematico è quanto accaduto prima della partita per Venezia. Una tifosa prima è andata da Marotta a chiedere di non cedere il calciatore e poi è scoppiata a piangere davanti a Frattesi ribadendo il concetto detto al presidente nerazzurro: ovvero quello di non partire. Un sorriso da parte del centrocampista e un abbraccio alla tifosa. Naturalmente questo non cambierà il destino del giocatore, sempre più lontano dai nerazzurri.

🎥 #Inter – Con la squadra c’è anche #Frattesi, al centro dei rumors di mercato: una tifosa gli consegna un regalo e scoppia in lacrime, chiedendogli di restare in nerazzurro ⚫️🔵 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/Np72kj3aNb — Giorgio Musso (@GiokerMusso) January 11, 2025



L’affare, come spiegato in precedenza, potrebbe chiudersi già nella prossima settimana. La Roma si sta muovendo per arrivare alla fumata bianca in tempi brevi e vedremo cosa succederà.

Inzaghi si affida ai giovani

Intanto in casa Inter la testa è rivolta alla partita contro il Venezia. Visti i diversi infortunati, Inzaghi ha deciso di affidarsi ai giovani convocando quattro Primavera. Grande curiosità per capire se ci sarà spazio per Topalovic. Insieme a lui, oltre a Calligaris, anche il capitano Alexiou e il centrocampista Berenbruch.