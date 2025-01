Infortunio Calhanoglu, esito degli esami: quante partite salta

L’infortunio di Hakan Calhanoglu tiene in apprensione l’Inter: il centrocampista si è sottoposto agli esami strumentali del caso, quante partite salta

L’Inter deve subito rialzarsi dopo la sconfitta nel derby di Supercoppa italiana contro il Milan, ma deve fare i conti anche con diversi infortuni che stanno limitando il percorso della squadra in tutte le competizioni.

L’ultimo della lista è quello di Hakan Calhanoglu, che si è fermato durante il primo tempo contro i rossoneri per un fastidio muscolare all’adduttore ed è stato costretto al cambio. Al suo posto, è entrato in campo Asllani, decisivo per il ko dei suoi e la vittoria dei rivali cittadini.

A distanza di qualche giorno, il turco si è sottoposto a esami strumentali per capire l’entità del danno e per fortuna sono arrivate delle buone notizie sul regista nerazzurro.

L’esito degli esami di Calhanoglu: non c’è lesione

Calhanoglu si è fermato e non sarà a disposizione per il match contro il Venezia di domenica prossima, ma solo in via precauzionale. Infatti, gli esami hanno scongiurato il rischio di una lesione muscolare, l’ipotesi peggiore per le sue condizioni fisiche.

Come scritto dall’Inter, infatti, “Hakan Calhanoglu si è sottoposto questo pomeriggio ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami non hanno evidenziato lesioni muscolari, ma una lieve elongazione agli adduttori della coscia destra”.

La valutazione sarà quotidiana per capire i tempi di recupero, ma in linea di massima il calciatore turco salterà il match contro i veneti e potrebbe recuperare già per la partita di mercoledì prossimo contro il Bologna.