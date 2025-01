L’Inter è un pronto soccorso: col Venezia senza tre titolarissimi

Ad Appiano Gentile l’infermeria continua a riempirsi. Ancora uno stop e Inzaghi che deve fare i conti con una vera e propria emergenza

Inter in emergenza contro il Venezia. L’infermeria ad Appiano Gentile continua a riempirsi e per Inzaghi le scelte per il match in terra lagunare sono obbligate. La speranza è quella di recuperarne almeno uno, ma le sensazioni non sono positive e per questo motivo sembra molto difficile riuscire ad avere a disposizione almeno uno dei suoi indisponibili.

Ricordiamo anche che la linea di Inzaghi è sempre stata quella di non prendersi rischi inutili quindi i giocatori saranno schierati solamente in caso di un problema risolto in modo definitivo. Quindi si aspetteranno le prossime ore per avere un quadro più chiaro, ma per il momento le sensazioni sono quelle negative e quindi toccherà al tecnico piacentino trovare una soluzione per riuscire a portare a casa i tre punti nonostante l’emergenza.

Inter: è emergenza, ancora uno stop

Dal ritorno in Arabia Inzaghi non ha mai potuto contare su tutta la rosa a disposizione e la situazione non è assolutamente intenzionata a migliorare. Nelle ultime ore si è fermato un altro giocatore ed ora le sue condizioni dovranno essere valutate con molta calma. Difficile una convocazione per Venezia, ma la speranza è che si tratti di un problema di poco conto per averlo a disposizione a breve.

Infortuni Inter: situazione critica, il punto

Ad oggi la certezza è rappresentata dai recuperi di Pavard e Thuram. I due francesi saranno regolarmente convocati per la trasferta in casa del Venezia. L’attaccante quasi certamente partirà anche dal 1′. Per il difensore i ragionamenti sono in corso, ma l’infortunio di Bisseck aumenta le sue chance per una maglia da titolare.

Ma a preoccupare in questo momento è il centrocampo. Out Calhanoglu e anche Mkhitaryan. L’armeno ha accusato un affaticamento nella zona dell’adduttore e sembra praticamente impossibile una sua presenza in terra lagunare. Se il fastidio dovesse continuare ad essere presente, lo staff medico potrebbe raccomandare degli esami strumentali per accertare meglio il problema.

Scelte obbligate, quindi, in quel ruolo se si pensa anche ad un Frattesi ormai in rotta con Inzaghi. Spazio quindi a Zielinski e Asllani al fianco di Barella. Un centrocampo inedito e che preoccupa molto i tifosi. La speranza è che, soprattutto dall’albanese, arrivino delle risposte positive dopo una prestazione deludente.

Inzaghi senza tre titolarissimi

Quindi a Venezia Inzaghi si presenterà senza tre titolarissimi del calibro di Mkhitaryan, Calhanoglu e Acerbi. Per il difensore la nuova ipotesi è quella di un rientro in campo contro il Bologna, in gruppo all’inizio della prossima settimana.