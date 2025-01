“Tutti quei soldi”: Inzaghi allo scoperto su Frattesi, annuncio a sorpresa

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di ‘DAZN’ dopo la partita vinta dall’Inter contro il Venezia: le dichiarazioni dell’allenatore e l’annuncio su Frattesi

I temi erano tanti in vista del match tra Venezia e Inter. I nerazzurri erano chiamati subito a reagire dopo la sconfitta in finale di Supercoppa italiana e sono riusciti a portare a casa i tre punti in una partita molto complicata, anche per via della stanchezza e delle tante assenze a carico della Beneamata.

Simone Inzaghi, dopo essersi infuriato in più occasioni durante la sfida, è parso piuttosto soddisfatto del risultato finale e dei suoi. Il tecnico di Piacenza ha parlato anche del caso Frattesi, coccolando il suo centrocampista: “Conto tantissimo su di lui. Si è detto tanto ma è pienamente dentro il progetto, lavora tanto e senza l’infortunio di Mkhitaryan avrebbe giocato dall’inizio”, ha subito precisato.

E ha aggiunto anche che “magari vuole più spazio ma sa che c’è tanta concorrenza. Io sono molto contento e vogliamo andare avanti con lui”, ribadendo che è decisamente vivo nelle gerarchie nerazzurre.

“Qualcuno ha detto di un litigio forte con Davide, ma non è successo nulla di tutto questo – ha invece detto Inzaghi in conferenza a proposito di una lite con la mezz’ala capitolina – Lo vedo allenarsi molto bene ogni giorno ed è stato sempre coinvolto nell’ultimo anno e mezzo”. Oggi il calciatore è piaciuto parecchio a Inzaghi, ma si parla tanto di lui anche dalle parti di Roma.

Sul tema Frattesi si è infatti soffermato anche Claudio Ranieri: “Non c’è niente di definito, però per quello che leggo… Ma non si possono spendere tutti quei soldi onestamente”, ha risposto l’allenatore a ‘Sky’ riguardo la possibilità che i Friedkin abbiano aperto una trattativa così importante a gennaio.

Inzaghi annuncia sugli infortuni: “Speranze solo per 2 big”

Il grande problema in casa Inter resta quello legato agli infortuni. Inzaghi, in tal senso, non è sembrato proprio positivo circa il recupero di diversi calciatori ai box.

Inzaghi ha detto, in vista della partita infrasettimanale: “C’è qualche speranza per Acerbi e Calhanoglu, Mkhitaryan lo valutiamo domani. Ci sono tante partite ravvicinate, l’obiettivo è portare avanti più giocatori possibili. Oggi ho preferito lasciar fuori inizialmente Thuram, oggi è positivo anche il rientro di Pavard”.