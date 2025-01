Dodici partite senza Calhanoglu: mazzata UFFICIALE per l’Inter

Peggioramento delle condizioni fisiche del centrocampista turco nerazzurro in allenamento, l’esito degli esami parla chiaro. Ecco cosa si evince

A due sole giornate, se non qualcosina meno, dalla disputa del recupero della diciannovesima giornata del campionato di Serie A contro il Bologna, l’Inter dovrà fare ancora a meno di Hakan Calhanoglu.

Il calciatore era già in forma precaria a causa dell’infortunio muscolare all’adduttore della gamba destra, il terzo della stagione, che lo aveva colpito in occasione della finale di Supercoppa Italiana giocata e persa contro il Milan. A seguito degli esami strumentali tenutisi poco dopo, era stato stabilita una sosta precauzionale onde evitare di prolungare inutilmente i tempi di recupero.

Ciononostante, negli scorsi giorni lo staff medico nerazzurro era sembrato abbastanza fiducioso da permettergli di progredire con gli allenamenti personalizzati. Saltato il match di campionato contro il Venezia dello scorso weekend, è dunque tornato sui campetti di Appiano Gentile con grande determinazione. Finché non è andato incontro ad una nuova ricaduta, questa volta localizzata al muscolo soleo della stessa gamba.

Calhanoglu, quarto ko stagionale. Possibile rientro per il derby del 2 febbraio

Stando all’esito degli ultimissimi accertamenti medici svolti presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, Calhanoglu ha subito un risentimento di lieve entità. Questo comporterà un’ennesima sosta forzata di almeno altre due settimane, con rientro previsto per il mese di febbraio. Potrebbe dunque tornare in campo proprio in occasione dell’ultimo derby stagionale d campionato con il Milan, in programma il giorno 2 del medesimo mese.

Calhanoglu ancora ko, Inzaghi punta su Asllani. Torna Acerbi

Per il centrocampista nerazzurro si tratta dunque del quarto infortunio muscolare consecutivo della stagione, portando a quota dodici il potenziale numero di partite che potrebbe saltare a partire dalla imminente sfida col Bologna e prendendo in considerazione anche le ultime due sfide di Champions League dell’Inter nella fase a girone unico.

Complessivamente sarà un’assenza davvero pesante per il tecnico Simone Inzaghi, il quale dovrà contare su Kristjan Asllani sulla linea mediana in qualità di playmaker d’impostazione. Chance preziosa, dal punto di vista del giovane italo-albanese, per spezzare le tante voci insoddisfatte delle sue performance nell’ultimo periodo. Piotr Zielinski dovrebbe invece ricoprire la posizione lasciata vacante da Henrikh Mkhitaryan, anch’egli in sovraffaticamento muscolare.

L’unica buona notizia della giornata è comunque rappresentata dal recupero di Francesco Acerbi. Il difensore centrale, rimasto a lungo fermo ai box, potrà tornare in campo già contro gli emiliani, mentre si cercherà di fare il possibile per recuperare anche il quinto attaccante Joaquin Correa a completamento del reparto offensivo.