Inter penalizzata: comunicato UFFICIALE della Lega

Il sogno di tanti juventini diventerà presto realtà? In che modo l’Inter è stata davvero ‘punita’ dalla Lega

In questi ultimi mesi, sui social, dopo il fallimentare esposto presentato dalla Fondazione Jdentità Bianconera contro l’Inter per presunte irregolarità relative all’iscrizione del club nerazzurro al campionato di Serie A 2023/2024, i tifosi bianconeri hanno continuato a evocare punizioni e penalizzazioni per il club nerazzurro.

Gli juventini hanno chiesto o, almeno, sperato l’Inter fosse penalizzata per l’inchiesta sulle Curve e i presunti rapporti illeciti fra la dirigenza e il tifo organizzato con legami con la criminalità organizzata. Hanno anche posto l’accento sul caso del trasferimento del calciatore sloveno Luka Topalovic all’Inter, perché gestito da intermediari non iscritti ai registri CONI e FIGC.

E, alla fine, l’Inter è stata penalizzata davvero, ma non come in tanti si erano augurati. La penalità subita dal club nerazzurro non riguarda la giustizia sportiva, sanzioni economiche, multe o provvedimenti contro la società…

La squadra allenata da Inzaghi, attualmente al secondo posto in classifica nonostante le due partite da recuperare, è pronta ad affrontare il periodo più caldo della stagione. Il calendario appare costipato di impegni su ogni fronte. Compresa la Coppa Italia, che vedrà i nerazzurri affrontare la Lazio nei quarti di finale, con le date ufficiali comunicate poco fa dalla Lega Serie A.

Questo l’estratto del comunicato sulla questione: “Le gare INTER-LAZIO e JUVENTUS-EMPOLI si disputeranno nella seconda finestra dei Quarti di Finale della Coppa Italia Frecciarossa (25-26 febbraio 2025). Giorni e orari delle suddette gare verranno comunicati successivamente, a seguito degli esiti delle gare dell’ottava giornata, e quindi della chiusura della League Phase, di UEFA Champions League e UEFA Europa League”

Ed è proprio tale scelta della Lega che sembra penalizzare i nerazzurri. A livello di calendario, l’Inter si ritroverà infatti l’impegno di coppa a pochi giorni dalla sfida Scudetto in casa del Napoli, prevista per il weekend di inizio marzo (primo o 2 marzo). Si poteva fare diversamente?

L’Inter è stata davvero penalizzata dalla Lega?

Nonostante la pressione, le tante assenze e uno stato di forma non eccellente, l’Inter ha mostrato finora di poter reggere ai tanti impegni. La recente striscia vincente di sei partite consecutive in campionato indica che la truppa di Inzaghi non è disposta ad aggrapparsi ad alibi relativi al calendario.

La situazione potrebbe diventare complicata per l’Inter se non riusciranno a qualificarsi direttamente per la Champions League. Attualmente, i nerazzurri godono di ottime possibilità di qualificarsi automaticamente, con l’89% di probabilità di finire nelle prime otto posizioni della classifica. Tuttavia, ci sono ancora tre partite da giocare e ogni punto potrebbe rivelarsi pesantissimo.

Se l’Inter non riuscisse a qualificarsi direttamente, dovrebbe affrontare i play-off per accedere alla competizione, il che aggiungerebbe ulteriori impegni, mettendo sotto pressione fiscica e mentale la squadra. Non c’è dubbio che la partecipazione ai play-off potrebbe influenzare le prestazioni in campionato e in Coppa Italia, già a partire dalle scelte di formazione di Inzaghi.

È senza dubbio un periodo cruciale, quello che si è aperto con la sfida contro il Venezia per la squadra e per Inzaghi. Bisogna tuttavia essere fiduciosi. La squadra sembra convinta dei propri mezzi. Saprà mantenere la concentrazione e ottenere i risultati necessari per qualificarsi direttamente e continuare a lottare per lo Scudetto e la Coppa Italia?