Tegola Mkhitaryan: l’esito UFFICIALE degli esami, quante partite salta

Brutte notizie per quanto riguarda l’armeno. Gli accertamenti medici hanno confermato che non si trattava di un semplice affaticamento

L’infermeria di Appiano Gentile continua ad essere piena. Negli ultimi giorni si è aggiunto anche Mkhitaryan. L’armeno si è fermato a due giorni dalla sfida contro il Venezia per un presunto affaticamento muscolare. Il fastidio, però, non è passato nelle ore successive allo stop e lo staff medico ha preferito sottoporre il calciatore ai consueti esami strumentali per accertare meglio il problema e i suoi tempi di recupero.

Gli accertamenti medici hanno confermato che c’era qualcosa di più rispetto ad un semplice affaticamento ed ora Mkhitaryan ha iniziato il suo percorso di recupero. Le condizioni del giocatore saranno, comunque, da valutare nei prossimi giorni per capire meglio quando potrà rientrare in campo.

Il comunicato dell’Inter su Mkhitaryan

È stata direttamente l’Inter attraverso un comunicato a fare il punto sulle condizioni del giocatore: “Henrikh Mkhitaryan si è sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami non hanno evidenziato lesioni muscolari, ma una lieve elongazione degli adduttori della coscia sinistra. La sua situazione sarà valutata giorno dopo giorno“.

I tempi di recupero dell’armeno

L’assenza di lesioni ha fatto tirare un sospiro di sollievo in casa Inter. Il timore era quello di dover rinunciare all’armeno per diverse settimane. In realtà non sarà così e per il giocatore ci potrebbe essere un recupero quasi immediato. Il condizionale in questi casi è d’obbligo visto che Inzaghi non vuole prendersi rischi inutili e Mkhitaryan sarà convocato solo una volta smaltito il suo problema fisico.

Impossibile una sua convocazione contro il Bologna. Nel recupero della diciannovesima giornata l’armeno resterà a casa per questo infortunio. Chance, invece, per averlo almeno in panchina ad Empoli. Molto dipenderà da come reagirà il suo corpo nei prossimi giorni. Se non sentirà più fastidio, Mkhitaryan sarà regolarmente tra i convocati per il weekend altrimenti si aspetterà il match di Champions League.

Una tegola non di poco conto considerata anche l’importanza di Mkhitaryan nell’undici di Inzaghi. Uno stop che comunque consentirà a uno tra Frattesi e Zielinski di trovare maggiore spazio almeno fino al rientro dell’armeno.

A Bologna Frattesi o Zielinski?

Con Calhanoglu appena rientrato da un infortunio e Mkhitaryan out, difficilmente Inzaghi dovrebbe rinunciare a Barella nella sfida contro il Bologna. Quindi al posto dell’armeno ci sarà spazio per uno tra Frattesi e Zielinski con il secondo leggermente in vataggio rispetto al primo.