Non solo Donnarumma, altro portiere italiano nel mirino dell’Inter

Non c’è solo Donnarumma tra gli obiettivi dell’Inter in caso di addio di Sommer alla scadenza del contratto. I nerazzurri puntano anche un grande protagonista della Serie A

Doveva essere una sessione invernale di calciomercato senza scossoni per l’Inter e, invece, si sta rivelando ben più movimentata del previsto.

La questione Frattesi, tra conferme e smentite, ormai si trascina da giorni. Marotta e Inzaghi hanno ribadito la loro fiducia sulla permanenza del centrocampista sul quale prosegue il pressing della Roma, club che gli garantirebbe quel posto da titolare che, all’Inter, è quasi una chimera. Roma che è tra le squadre che hanno manifestato interesse per Buchanan, l’esterno canadese che sembra comunque destinato a rimanere in nerazzurro a differenza di Arnautovic per il quale si attende la proposta giusta per il possibile addio anticipato.

In entrata, l’Inter non dovrebbe muoversi a gennaio a meno di una cessione di Frattesi che obbligherebbe i nerazzurri ad acquistare un sostituto. I nomi che sono accostati ai nerazzurri sono in larga parte in prospettiva futura, primo su tutti quello di Gianluigi Donnarumma che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza con il PSG nel 2026.

Inter, non solo Donnarumma: c’è un altro grande obiettivo per la porta

Il 2026 potrebbe essere un anno fondamentale per la porta nerazzurra. Oltreché per Donnarumma è anche l’anno in cui terminerà il contratto di Yann Sommer. Titolarissimo con Inzaghi, il portiere svizzero andrà in scadenza a 37 anni, un dettaglio fondamentale che induce a pensare che la sua esperienza all’Inter possa terminare per la scelta di OakTree di puntare su profili che possano garantire un ringiovanimento dell’organico in tutti i reparti.

A proposito di giovani, al momento, il 2026 è anche l’ultimo anno di contratto di Marco Carnesecchi con l’Atalanta, altro profilo seguito con grande attenzione dall’Inter. Senza rinnovo e a un anno dalla scadenza, un portiere di grande valore e prospettiva come l’estremo bergamasco è ulteriormente esposto alle attenzioni dei grandi club per i quali rappresenterebbe un acquisto di sicura affidabilità con il quale blindare il ruolo negli anni avvenire.

Classe 2000, già protagonista in Serie A da tre stagioni e con ulteriori margini di crescita, Carnesecchi è il profilo ideale sul quale OakTree potrebbe investire sul mercato in un’operazione che, rispetto a quella di Donnarumma, avrebbe decisamente meno ostacoli soprattutto per quanto riguarda l’ingaggio.

Se il portiere del PSG guadagna 10 milioni tra parte fissa e variabile, Carnesecchi al momento ne percepisce circa 800 mila dall’Atalanta, cifra che l’Inter non avrebbe problemi a ritoccare notevolmente al rialzo. Vedremo se, nelle prossime settimane, lo farà anche l’Atalanta rinnovando il contratto del portiere che, negli anni avvenire, affiancherà lo stesso Donnarumma in Nazionale. L’Inter attende, pronta ad approfittarne se lo stallo dovesse permanere.