Affare fatto e UFFICIALE: preso un nuovo attaccante

Il calciomercato è pronto ad entrare nel vivo. Una punta è pronta ad unirsi ad un club nella speranza di alzare il livello di qualità della rosa

Siamo entrati nella fase più incerta della stagione. Il calciomercato invernale è ormai nel vivo e tutte le squadre sono pronte a cambiare fisionomia. Per i tecnici non è assolutamente semplice riuscire a studiare le avversarie perché da un momento all’altro ci possono essere novità importanti sia in entrata che in uscita.

Anche l’Inter è pronta ad entrare nel valzer dei movimenti. I nerazzurri speravano di non dover toccare la rosa in questa sessione di calciomercato, ma la situazione Frattesi e magari anche quelle riguardanti Arnautovic e Buchanan potrebbero costringere Marotta comunque a fare degli interventi in entrata. Naturalmente in via della Liberazione lo sguardo è rivolto anche alla prossima stagione visto che c’è bisogno di giocatori in grado di alzare la qualità della rosa.

Inter: il punto sul calciomercato

L’Inter in questo calciomercato è molta attenta alle occasioni che ci saranno. L’obiettivo di Marotta era quello di non toccare assolutamente la rosa a disposizione, ma eventuali uscite costringeranno il presidente a doversi muovere anche in entrata e quindi attenzione alle ultime due settimane della sessione invernale che potrebbero vedere i nerazzurri protagonisti.

Calciomercato: colpo in attacco, è ufficiale

Se l’Inter attende, le avversarie continuano a rinforzarti. È il caso del Monaco che è pronta a piazzare un colpo in attacco. Stiamo parlando di Mika Biereth. Si tratta di un classe 2003 proveniente dallo Sturm Graz e che proverà nel Principato a mettersi in evidenza per magari in un prossimo futuro arrivare nel calcio che conta.

Un rinforzo che, però, non potrà essere a disposizione contro l’Inter. Biereth, che in Champions ha già segnato contro Lille e Girona, non sarà convocato per il match con i nerazzurri per questioni di lista. Il suo nome potrebbe rientrare solamente nella seconda fase e ci sono comunque buone possibilità di vedere il Monaco ai play-off. Una scelta, quindi, azzeccata considerato che la vecchia squadra rischia l’eliminazione.

Biereth spera di poter aumentare il proprio bottino anche nella competizione internazionale per mettersi in mostra e richiamare l’attenzione delle big europee. È un classe 2003 e quindi ha davanti il tempo per approdare in squadre che lottano per obiettivi ancora più importanti.

Il Monaco ultimo avversario dell’Inter in Champions

Il Monaco è l’ultima squadra che l’Inter affronterà in questa prima fase di Champions League. Ma i monegaschi saranno privi del nuovo attaccante e magari anche di Jovic, altro obiettivo del club del Principato in questo calciomercato.