Frattesi subito alla Roma, annuncio a Sky: “Scambio equo con l’Inter”

Il futuro del centrocampista nerazzurro continua ad essere al centro di diverse voci. Rilanciata la possibilità di una operazione con i giallorossi

Davide Frattesi e l’Inter sono sempre più lontani. Nonostante Inzaghi abbia smentito l’ipotesi di un litigio con il centrocampista romano, il giocatore continua a spingere per una partenza e il suo entourage ormai da giorni sta lavorando per trovare una soluzione che possa accontentare tutti. Non semplice visto che la posizione in viale della Liberazione è stata molto chiara sin da subito e non si ha intenzione di fare un passo indietro.

L’obiettivo dell’Inter è quello di guadagnare il più possibile dalla cessione di Frattesi per poi andare a prendere il sostituto che vuole Inzaghi. Ma resta comunque in piedi una ipotesi di uno scambio con la Roma considerato che il centrocampista vorrebbe nuovamente tornare a casa dopo un lungo periodo di lontananza.

Calciomercato Inter: il punto su Frattesi

Frattesi in questa sessione di calciomercato, a meno di clamorosi colpi scena, dirà addio all’Inter. È vero che ora l’infortunio di Calhanoglu ha un bloccato la partenza del centrocampista romano. Ma entro la fine di gennaio si proverà a trovare una soluzione considerata anche la volontà del giocatore di avere maggiore continuità. Per questo motivo sono in corso le riflessioni del caso per capire meglio la fattibilità dell’operazione.

Frattesi-Roma: Di Canio rilancia l’ipotesi scambio

Frattesi insiste per tornare alla Roma in questo calciomercato, ma per il momento la trattativa non si è ancora sbloccata. L’Inter continua a chiedere 30-40 milioni di euro senza giocatori per poi andare a prendere il sostituto ideale per il modo di giocare del tecnico piacentino.

Ma l’ipotesi di uno scambio non è tramontata in modo definitivo e viene rilanciata da Paolo Di Canio ai microfoni di Sky Sport: “Pellegrini-Frattesi è una operazione adeguata per entrambe le squadre a livello di caratteristiche. Il primo può fare bene nell’Inter mentre il secondo, grazie anche ai suoi inserimenti, è utile per il modo di giocare della Roma“.

Per il momento, però, è tutto abbastanza fermo. Le posizioni sono quelle e sembra davvero molto difficile che la situazione si sblocchi nell’immediato. Ma il tempo c’è e per questo motivo le parti continuano ad essere fiduciosi sulla possibilità di arrivare alla fumata bianca entro la fine del calciomercato.

L’Inter e il sostituto di Frattesi

Il no dell’Inter a Pellegrini è giustificato dal fatto che i nerazzurri hanno individuato in Ricci il sostituto di Frattesi. E il Torino chiede proprio 30 milioni per lasciarlo partire.