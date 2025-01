Inter-Bologna, Asllani demolito dopo 8 minuti: Inzaghi furioso

Inter-Bologna è iniziata piuttosto male per i nerazzurri: la furia di Simone Inzaghi si è scatenata sui suoi calciatori, in particolare Asllani

La partita contro il Bologna di stasera può essere fondamentale per la classifica dell’Inter e per la corsa scudetto. Eppure, anche per i tantissimi impegni e la stanchezza accumulata, nonché le assenze, l’inizio di partita dei nerazzurri è stato parecchio difficile.

La Beneamata ha avuto un approccio piuttosto molle, soprattutto a centrocampo, con due gravi palloni persi in uscita da Asllani e Zielinski. Con una certa sufficienza, hanno permesso al Bologna di conquistare possessi molto velenosi e in cui gli ospiti avrebbero potuto fare molto male a Sommer.

Non a caso, già dopo 8 minuti, erano tantissime le urla di Simone Inzaghi nei confronti della squadra. L’ex Lazio è parso decisamente nervoso e ha visto i suoi troppo pigri. Non a caso, dopo pochi minuti, è arrivato il gol del vantaggio di Castro, abile a deviare un tiro di un compagno e beffare Sommer, già steso in terra.

La prestazione di Asllani non convince

Il regista albanese, oltre a sbagliare un paio di palloni, è rimasto piuttosto basso e ha smistato il pallone sempre senza prendersi rischi e spesso scegliendo soluzioni non proprio ideali per i compagni. Insomma, anche stasera non sta convincendo a pieno, ma ha ancora tanti minuti per salire di livello ed entrare in partita.

Anche perché, con il passare dei minuti, l’Inter è cresciuta tantissimo e ha trovato il pareggio con Dumfries. Ora tocca all’ex Empoli prendere per mano la squadra e portarla a completare la rimonta.