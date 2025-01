Maxi plusvalenza con Bisseck: il sostituto blinda una delle migliori difese

L’Inter non esclude una partenza di Yann Bisseck: con la sua cessione potrebbe arrivare un altro giovane di grande personalità

Tra i calciatori nerazzurri alle prese con dei problemi fisici c’è anche Yann Bisseck. Il tedesco potrebbe però tornare prima del previsto. Dopo aver saltato la sfida in campionato contro il Venezia e a star fermo contro il Bologna, potrebbe anche anticipare i tempi del suo rientro. Sembra che lo staff medico punti ora a rimetterlo a disposizione di Inzaghi per la partita di Champions contro lo Sparta Praga, cioè per il 22 gennaio.

Il tedesco ha sfruttato bene l’assenza di Pavard per mettersi in mostra… Ma ora, con il ritorno del francese e di Acerbi (recuperato per il Bologna), potrebbe tornare presto a fare panchina. Per caratteristiche, potrebbe anche tornare utile come jolly difensivo: può essere impiegato pure sul centro-sinistra o come perno della difesa, anche se Inzaghi potrebbe giudicarlo ancora immaturo e quindi non adatto ad assumersi simili responsabilità.

Intanto, su Bisseck continua a montare l’interesse di varie squadre di Premier. A giugno, di fronte a un’offerta superiore ai 30 milioni, l’Inter potrebbe quindi aprire alla cessione foriera di un’ottima plusvalenza. In quel caso, i nerazzurri potrebbero rivolgersi a un sostituto che attualmente gioca in Portogallo.

Per numeri, il Benfica è tra le migliori difese in Europa. E se partisse Bisseck, in estate, Araujo potrebbe essere il candidato più indicato per una sostitutuzione del tedesco. Gli ostacoli possibili sono rappresentati dal prezzo, che potrebbe essere superiore ai 25 milioni, e dalla concorrenza altri grande club.

Araujo in caso di cessione di Bisseck: i numeri del centrale del Benfica

Tomas Araujo, fino a qualche mese fa, era un panchinaro fisso delle Aquile. A fine dicembre 2024, ha vinto invece il premio di miglior difensore della Liga portoghese. A soli ventidue anni, Araujo si è saputo rivelare come un centrale forte, efficace e con tutte le carte in regola per continuare a crescere. Proprio per questo motivo sta già suscitando l’interesse di diversi club europei. Il club del Luz non sembra però disposto a rinunciare al giovane: il rinnovo del suo contratto dovrebbe essere alle porte.

Nato a Vila Nova de Famalicao, nel 2002, il ragazzo ha cominciato la sua carriera calcistica nella sua città natale con l’Operario Famalicao. Nel 2016 è passato all’Under 15 del Benfica, club dove gioca tutt’ora. Prima di approdare nelle giovanili del club rossonero, ha giocato anche per brevi nel Palmeiras FC e nell’Evolution Soccer Academy.

Roger Schmidt, vecchio allenatore del Benfica, non lo vedeva di buon occhio… Dopo aver lanciato in prima squadra Antonio Silva, Schimidt ha infatti avallato il prestito di Araujo al Gil Vicente. Tornato al Benfica, con Bruno Lage alla guida, il ragazzo ha saputo superare Antonio Silva nelle gerarchie e prendersi un ruolo di primo piano nella squadra. Abbiamo a che fare con un centrale con qualità tecniche sopra la media. Bravo nei passaggi, fisico, veloce e tatticamente intelligente. Appare già completo. È primo nelle statistiche tra i difensori in Portogallo per passaggi riusciti, tackle e dribbling.

Intanto, dopo Yann Bisseck e Tomas Palacios, l’agente Marcelo Simonian sta lavorando per portare all’Inter il diciannove centrocampista Tomas Perez per la prossima stagione. Si tratta di un’ala argentina, attualmente al Jedinstvo Ub in prestito dal Racing Club.