Colpo in Serie A, l’Inter punta la stella dei rossoblu

Inter inaspettatamente protagonista del mercato di Gennaio. Spunta un nuovo obiettivo in Serie A per i nerazzurri

Il pareggio casalingo contro il Bologna ha lasciato un pò l’amaro in bocca a Inzaghi e ai suoi che hanno mancato una grande occasione per accorciare le distanze dal Napoli capolista, ora avanti di 3 punti con un match in più disputato.

Una partita, quella di ieri sera, in cui è stato grande protagonista Santiago Castro, l’attaccante argentino del Bologna, autore del gol del provvisorio vantaggio degli emiliani. Recentemente Castro è stato accostato all’Inter come potenziale obiettivo di mercato per la prossima stagione, quando i nerazzurri saranno chiamati ad intervenire in attacco per sostituire i partenti Correa e Arnautovic, entrambi destinati all’addio a scadenza di contratto.

A proposito di argentini, è di ieri la notizia dell’acquisto ormai concluso di Tomas Perez dal Newell’s Old Boys. Centrocampista centrale, classe 2005, l’Inter ha investito su Perez circa 7 milioni. Il giocatore è atteso nei prossimi giorni a Milano per le visite mediche, necessarie per concludere il trasferimento. L’Inter deve ora decidere se prendere subito Perez e magari girarlo in prestito oppure aggregarlo alla squadra la prossima estate.

Inter, nuovo obiettivo in Serie A per la fascia sinistra

Quello di Perez è un investimento in stile OakTree su un profilo giovane, di livello e futuribile ovvero con margini di ulteriore crescita in nerazzurro. Non ha l’età del mediano argentino ma può rientrare tra i futuri obiettivi di mercato dell’Inter anche Johan Vasquez, esterno sinistro del Genoa classe 1998, già accostato ai nerazzurri la scorsa estate quando il club era alla ricerca di un sostituto dell’infortunato Buchanan.

Lo scenario potrebbe ripetersi in futuro, stavolta però per la possibile partenza dell’esterno canadese, peraltro già chiesto in questa sessione di mercato dalla Roma. Titolare inamovibile nel Genoa sia con Gilardino che con Vieira, Vasquez è un profilo interessante per l’Inter anche per la possibilità di essere schierato come centrale di difesa, altro ruolo dove i nerazzurri potrebbero rinforzarsi soprattutto in caso di mancato rinnovo per De Vrij anche se le ultime indicazioni in tal senso lasciano presagire un epilogo differente.

Inoltre, con Gilardino allenatore, il messicano è stato schierato sempre da centrale di sinistra nella difesa a tre, modulo prediletto di Inzaghi. Insomma, ci sono tutte le condizioni affinché Vasquez possa davvero tornare un obiettivo di mercato per l’Inter, intrigata anche dalla sua valutazione che si aggira sui 10-15 milioni con un contratto in scadenza nel 2027.