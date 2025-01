Inter-Bologna non è finita: “Un mese di stop”

Tre episodi giudicati al limite della sospensione temporanea per l’arbitro Pairetto, ecco cosa è accaduto sul terreno di gioco di San Siro che ha fatto tanto scalpore

Il Bologna ha dimostrato ancora una volta di esser una squadra particolarmente ostica contro le grandi del nostro campionato. Specie se dall’altra parte del tabellone si pone l’Inter.

Nelle ultime stagioni infatti, che fosse sotto la guida di Thiago Motta o di Vincenzo Italiano, poco importa: i numeri testimoniano il fatto che persista come spina nel fianco dell’undici di Simone Inzaghi. Anche nell’ultima circostanza, il Bologna non ha desistito dal creare qualche grattacapo di troppo ed acciuffare un meritato pareggio.

Se non fosse che l’operato dell’esperto direttore di gara Luca Pairetto, designato appositamente per il recupero di Inter-Bologna, abbia fatto piuttosto discutere in almeno tre occasioni di gioco.

Stando alla precisa analisi promossa dal direttore Maurizio Russo sui canali di ‘calciomercato.it‘, il primo riguarda l’occasione da gol poi concretizzata da Denzel Dumfries dopo il recupero del pallone di Alessandro Bastoni a metà campo a scapito dell’avversario Odgaard.

Nonostante le proteste da parte della panchina felsinea in relazione al fatto che si pensasse ci fossero gli estremi per un calcio di punizione, il gol è stato da considerarsi regolare dopo la revisione al VAR perché l’intervento del centrale nerazzurro era avvenuto regolarmente sul pallone. Ciò che lascia basiti, tuttavia, è stato il totale disinteresse dell’arbitro Pairetto nell’occasione.

Quest’ultimo non è poi intervenuto in occasione di un possibile calcio di rigore in favore dei nerazzurri, quando Marcus Thuram si è trovato faccia a faccia con il portiere Skorupski ed ha allungato in avanti il pallone lasciando l’avversario privo della possibilità di intervenirvi. “Un caso al limite”, ha puntualizzato il direttore Russo, lasciando spazio per altre interpretazioni nel caso in cui fosse intervenuto il VAR. Cosa che, in ogni caso, non è accaduta.

L’errore sul finale in Inter-Bologna costa caro a Pairetto: possibile sanzione dall’AIA

L’episodio più eclatante, infine, è avvenuto negli istanti conclusivi della partita. Nel punto della trequarti felsinea in cui un abile Davide Frattesi è riuscito ad andar via in velocità alla marcatura del centrocampista avversario Ferguson.

I due sono caduti insieme sul terreno di gioco nonostante Frattesi, qualche attimo dopo, si sia rialzato conservando il pallone e procedendo spedito verso la creazione di una potenziale azione da gol. Tutto fermo, però, per Pairetto: la caduta è stata sinonimo di contatto falloso promosso dal nerazzurro ai danni dell’avversario del Bologna.

Un peccato, oltre che grave errore regolamentare, perché “il VAR avrebbe potuto dire la sua nell’ipotesi in cui il pallone fosse finito in fondo al sacco a chiusura dell’azione di gioco”. Verosimilmente, l’arbitrato di Pairetto non lascerà il designatore Rocchi impassibile. Come spesso accade in queste circostanze, potrebbe presto venir notificata una sospensione della durata di un mese.