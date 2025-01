Occhi in casa Verona, nome nuovo per il mercato dell’Inter

Prosegue la ricerca di prossimi rinforzi: adesso Marotta potrebbe puntare il gioiello del Verona, è lui la novità per il mercato nerazzurro

L’obiettivo Scudetto resta vivissimo per l’Inter di Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino ha intenzione di riprendersi la scena nella seconda parte della stagione: i nerazzurri restano tra i grandi protagonisti per ripetere il successo dell’anno scorso.

D’altro canto l’attenzione degli addetti ai lavori è fissa su quelli che saranno, inevitabilmente, i prossimi colpi atti a rinforzare la rosa dei campioni d’Italia in carica. La dirigenza di Viale della Liberazione lavora senza sosta per arginare i limiti mostrati fino a questo momento da un gruppo comunque dimostratosi forte e competitivo su ogni fronte.

Si parla però anche di uscite, nell’immediato, vedi quella di Davide Frattesi, con la Roma in primo piano ma pure il Napoli fortemente interessato al calciatore. E se per la sostituzione il nome caldo può rimanere quello di Ricci del Torino, d’altro canto Marotta ha già cerchiato in rosso un nome di grande talento per la retroguardia.

Sorpresa da Verona: è tra i preferiti di Marotta

Occhi in casa Verona, dove la squadra di Zanetti è in piena zona retrocessione e quest’anno potrebbe rischiare molto vista l’aspra concorrenza per non scendere in Serie B. Chi si sta distinguendo e sul quale l’Inter ha puntato il mirino è Diego Coppola.

Difensore centrale classe 2003, cresciuto nelle giovanili dell’Hellas Verona e che da tre anni a questa parte gravita in prima squadra. L’Inter, si sa, è a caccia di difensori che possano svecchiare la retroguardia e potenziarla in ottica futura. È noto come Oaktree sia pronta a spingere verso acquisti giovani e di talento, possibilmente italiani per allargare l’impronta azzurra all’interno della rosa di Inzaghi.

Con Acerbi e Darmian che nonostante il rinnovo fino al 2026 sono frenati dall’età e con de Vrij che non ha ancora firmato il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, l’opzione Coppola sarebbe assolutamente percorribile. Con il Verona ha racimolato 18 presenze, segnando anche 1 gol lo scorso 15 dicembre nel 2-3 rifilato al Parma al Tardini.

L’Inter pensa a Coppola: cifre e dettagli

Servirà il momento giusto per, eventualmente, cominciare a parlarne con la dirigenza del Verona trasformando una sorprendente suggestione in qualcosa di vero, concreto.

Protagonista anche con la Nazionale Under 21, Coppola è sotto contratto fino al 30 giugno 2027. Da capire se l’Inter proverà ad accelerare i tempi per portarlo subito a Milano (difficile): decisamente più probabile la possibilità di riparlarne a fine stagione, a maggior ragione se il Verona non dovesse riuscire a rimanere in Serie A. Si tratterebbe di un’operazione dai costi contenuti, sia per il cartellino – stimato intorno ai 10 milioni di euro – che per quel che concerne lo stipendio del ragazzo.

Coppola al Verona percepisce appena 250mila euro a stagione, il grande salto con la maglia dell’Inter addosso per lui sarebbe anche dal punto di vista economico. Ed intanto Marotta lo tiene d’occhio: può essere lui la sorpresa a tinte nerazzurre per la difesa di mister Inzaghi.