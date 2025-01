Blitz Inter per il nuovo Brozovic: affare da 15 milioni

I nerazzurri spingono per un rinforzo importante a centrocampo. In patria lo paragonano al croato e si prova a chiudere nel giro di poco tempo

Le ultime prestazioni di Asllani non hanno convinto in casa nerazzurra e l’Inter, a meno di clamorosi ribaltoni, ha preso una decisione molto importante sull’albanese: sarà separazione al termine della stagione. Secondo le informazioni di calciomercato.it, Marotta in questi ultimi giorni avrebbe accelerato per uno dei talenti del calcio europeo. In patria è considerato il nuovo Brozovic e si punta a chiudere l’operazione subito senza attendere l’estate.

Il giocatore è infatti seguito da vicino da molte squadre e si sta lavorando per consentire di farlo diventare subito nerazzurro e lasciarlo in prestito nel suo club di appartenenza e in estate portarlo in nerazzurro. La trattativa non si preannuncia semplice, ma l’Inter è pronta a fare leva sulla volontà del giocatore di trasferirsi alla corte di Inzaghi per provare a chiudere subito e non rinviare il discorso direttamente a luglio.

Calciomercato Inter: si accelera per il centrocampista

L’idea dell’Inter è quella di poter chiudere l’affare in questo calciomercato senza dover rinviare la discussione in estate. Per questo motivo i contatti con l’entourage e il club sarebbero diventati frequenti. Le distante ad oggi restano, ma in casa nerazzurra c’è tutta la volontà di arrivare ad un compromesso per consentire al giocatore di vestire la maglia nerazzurra da luglio.

L’offerta dell’Inter

Le ultime prestazioni di Asllani non hanno assolutamente convinto i vertici di viale della Liberazione. Da qui la scelta di accelerare sul centrocampista per dare a Inzaghi la prossima stagione un regista giovane e di prospettiva. Il nome è naturalmente quello di Petar Sucic della Dinamo Zagabria.

Stando alle ultime informazioni, l’Inter vuole non andare oltre i 15 milioni di euro complessivi forte anche del gradimento del giocatore. La Dinamo Zagabria, visto anche un contratto fino al 2028 e le diverse richieste delle big, vorrebbe qualcosa in più, ma le parti sono al lavoro per trovare il giusto compromesso e arrivare alla fumata bianca già in questa sessione di calciomercato.

L’idea dell’Inter, infatti, è quella di chiudere subito e lasciarlo in prestito fino a giugno alla Dinamo Zagabria visto anche l’infortunio al metatarso che lo ha tenuto fuori per diverso tempo. Le strade dei nerazzurri e di Sucic, quindi, dovrebbero incontrarsi solamente la prossima estate.

Sucic, l’Inter avanza. Asllani verso l’addio in estate

L’arrivo di Sucic chiuderebbe le porte ad una permanenza di Asllani, che a questo punto in estate è destinato a lasciare i nerazzurri dopo una esperienza non sicuramente indimenticabile.