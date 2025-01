Basta Asllani! Ausilio compra il nuovo Brozovic: “A Milano da luglio”

L’ennesima prestazione insufficiente dell’albanese lo porta lontano dai colori nerazzurri. Individuato il sostituto del centrocampista ex Empoli?

L’avventura di Asllani con la maglia dell’Inter è forse ai titoli di coda. La prestazione insufficiente contro il Milan sembra aver portato viale della Liberazione a bocciare in modo definitivo l’albanese. Per lui, nonostante alcune richieste, la stagione quasi certamente si concluderà alla corte di Inzaghi. Poi da luglio si cercherà una soluzione differente per consentirgli sia di giocare con maggiore continuità che magari riscattarsi dopo un periodo difficile.

L’Inter avrebbe già individuato il suo sostituto. Secondo le informazioni del Corriere dello Sport, Ausilio starebbe ragionando sulla possibilità di chiudere immediatamente l’operazione e poi portarlo a Milano il prossimo luglio. Per questo motivo sono in corso le valutazioni e presto la dirigenza nerazzurra potrebbe affondare il colpo da subito.

L’Inter lavora per trovare l’erede di Calhanoglu. Asllani non ha convinto tutte le volte chiamato in causa e per questo motivo ad oggi sembra davvero difficile che i nerazzurri possano puntare sull’albanese in futuro. Ausilio e Marotta starebbero valutando diversi uno e un profilo sembra avere ormai sorpassato la concorrenza e passato in pole position.

Calciomercato Inter: nome nuovo per il centrocampo, i dettagli

La linea dell’Inter nelle prossime sessioni di calciomercato è molto chiara: puntare su giocatori giovani e di qualità. Marotta e Ausilio stanno vagliando diversi nomi e uno sembra avere ormai convinto i nerazzurri tanto che non si esclude la possibilità di un tentativo già nelle prossime settimane.

Stando alle ultime indiscrezioni, i nerazzurri avrebbero messo nel mirino Petar Sucic della Dinamo Zagabria. Il 21enne croato, cugino di un vecchio obiettivo come Luka, arriva da un problema fisico, ma rappresenta un profilo che interesserebbe molto ad Ausilio. Si parla già della possibilità di piazzare il colpo subito e poi lasciarlo in prestito in Croazia fino al termine della stagione.

Le cifre dell’operazione si aggirerebbero intorno ai 15 milioni di euro mentre l’ingaggio del giocatore non darebbe assolutamente problemi all’Inter. Per questo motivo sono in corso le valutazioni del caso e presto saranno sciolti tutti i dubbi.

Chi è Petar Sucic

Sucic è un classe 2003 che si è messo in mostra con la Dinamo Zagabria sia per le sue doti di interditore che di visione di gioco. Un profilo che in questo momento manca nella rosa di Inzaghi. Valutazioni in corso e decisioni che saranno prese nelle prossime settimane.