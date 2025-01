Follie per Salah e Calhanoglu: 133 milioni di euro, c’è l’indizio

L’Al Hilal è pronto a offrire un contratto assai allettante a Momo Salah e a corteggiare il regista nerazzurro: le cifre in ballo

L’egiziano potrebbe aver già deciso di lasciare il Liverpool ma non dovrebbe aver ancora scelto la prossima destinazione. Non è infatti detto che abbia voglia di abbandonare l’Europa e il cosiddetto “calcio che conta”. Per stimolarlo ad allargare i propri orizzonti, dall’Arabia Saudita ci sono già un paio di club pronti a ricoprirlo d’oro.

Salah potrebbe dunque giocare in Arabia Saudita, magari all’Al Hilal, dove vogliono un giocatore di alto profilo per sostituire Neymar. I sauditi hanno già fatto circolare alcune cifre. Si parla di 77 milioni di ingaggio in due anni. Tale indizio arriva appunto da un importantissimo dirigente saudita…

La stampa araba, intanto, tira fuori anche altri nomi. Secondo alcune fonti, l’Al Hilal potrebbe puntare a prendere sia Mohamed Salah che Virgil van Dijk. Secondo quanto trapelato, già un anno e mezzo fa, un club arabo si era mosso concretamente per prendere l’egiziano. Sembra infatti che l’Al-Ittihad abbia offerto un sacco di soldi al Liverpool, incassando un doppio rifiuto: quello della società e quello dell’ex Roma.

Dopo quella delusione, dall’Arabia Saudita i club più ricchi hanno giocato d’attesa, facendo gli offesi. Hanno lasciato intendere che avrebbero potuto ingaggiare Salah solo qualora il giocatore stesso (attraverso il suo procuratore) avesse fatto la prima mossa. Quindi è sempre l’attaccante del Liverpool a decidere.

Salah in Arabia: 77 milioni in due anni

L’egiziano, finora, ha sempre scelto la via della risposta criptica, quando gli è stato chiesto del suo futuro. Non ha neanche escluso la possibilità di un rinnovo, anche se ad Anfield nessuno ci spera più per davvero.

Le voci di un possibile affondo per Salah dall’Arabia (confermate da Sky Sport in Inghilterra) arrivano appena il giorno dopo che Turki Alalshikh, presidente della Saudi General Entertainment Authority, ha condiviso sulla sua pagina Facebook una foto dell’ala egiziana con indosso la maglia dell’Ala Hilal .

E, secondo altre voci, sempre provenienti dal vicino Oriente, gli arabi potrebbero fare una follia anche per Calhanoglu. Il turco è sempre stato un obiettivo dei sauditi, così come Mkhitaryan. Entrambi hanno finora resistito alle lusinghe dei contratti stellari, ma più passa il tempo e più potrebbero lasciarsi intrigare dalla prospettiva di chiudere la carriera in Saudi Pro League.

Via anche Calhanoglu?

Per il regista turco gli arabi potrebbe garantire un triennale da 20 milioni l’anno. E a farsi avanti potrebbe essere ancora l’Al Hilal. Sommando l’investimento per Salah a quello per Calhanoglu si arriva a una spesa da 133 milioni solo per l’ingaggio.

Tornando a Momo Salah, le indiscrezioni sembrano confermare che sian attualmente in corso delle trattative di avvicinamento. L’Al Hilal, che parteciperà al Mondiale per Club, vuole rinforzarsi, per poter fare una bella figura. La partita inaugurale sarà contro il Real Madrid, quindi per inizio giugno, gli arabi vorrebbero portare a termine almeno un paio di colpi importanti.

L’obiettivo è quello di rafforzare le proprie fila con i migliori giocatori del mondo. Un pezzo grosso per la difesa (van Dijk o de Vrij), un centrocampista di grande spessore (Calhanoglu) e un attaccante con le stimmate del campione (Salah oppure Osimhen).